Így juthatnak 250 millió forinthoz a kis és közepes sportegyesületek

Ezt Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára, valamint Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) elnöke jelentette be pénteki közös sajtótájékoztatójukon, Budapesten.



Schmidt Gábor hangsúlyozta: az államtitkárságnak a HISZEK Benned! az egyik legfontosabb programja, mert segíti a fiatalok megszólítását abból a célból, hogy kezdjenek el sportolni, majd egy életre köteleződjenek el a sport mellett. Hozzátette: ebben legfőbb partnereik a kis és közepes sportegyesületek, mivel azok a rendszer alapegységei.



„Az ott dolgozó utánpótlásedzők tehetnek ezért a célért a legtöbbet, ők a rendszer alapkövei, tehát segíteni kell a munkájukat” – fogalmazott Schmidt Gábor.



Deutsch Tamás kiemelte: a 2016-ban indult HISZEK Benned! program sikerességét bizonyítja, hogy a több mint hat év alatt 1 milliárd 250 millió forintot juttattak el az egyesületekhez, több mint 1800 programot támogattak, átlagban 686 ezer forinttal – teszi hozzá a távirati iroda híre.



A SOSZ elnöke szerint a legjobb hír, hogy a feltételek nem változnak, az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakmai feladatok ellátására lehet minimum 500 ezer, maximum 4 millió forint értékű, vissza nem térítendő támogatást igényelni.



Az összeg legfeljebb 60 százalékát lehet személyi kiadásokra, például edzők bérére fordítani, de ezenkívül sporteszközök beszerzésére, edzőtáborok, toborzók szervezésére is lehet költeni. A támogatás arra is lehetőséget nyújt a kluboknak, hogy fedezzék a bérleti díjakat – közölte a fideszes politikus.



Az MTI kiemeli, a pályázatokat augusztus 22-éig lehet benyújtani a SOSZ honlapján megtalálható adatlapon, azokat szeptember közepéig fogják elbírálni, a pénz pedig, Deutsch ígérete szerint, szeptember végén–október elején érkezik meg az egyesületek számlájára.