Nyolc év után először legyőzték az úszókirályt

Persze tudtuk, hogy Adam Peaty, aki 2014 óta veretlen volt a 100 méteres mellúszásban, tíz hete lábát törte, és még nem nyerte vissza formáját, azért is hagyta ki a júniusi budapesti világbajnokságot. De akkor is, annyira szokatlan, hogy egy 100 méteres mellúszás után nem hogy nem ő a győztes, hanem még a dobogóra sem tud felállni! Márpedig ez történt vasárnap este Birminghamben a Nemzetközösségi Játékokon.

A háromszoros olimpiai, nyolcszoros világ- és tizenhatszoros Európa-bajnok 50 méternél még vezetett a 100 méteres mellúszás döntőjében, de aztán a második ötvenen elfogyott, és hárman is megelőzték. Ideje, a tőle szerénynek számító 59,86 másodperc három másodperccel gyengébb az általa tartott világcsúcsnál (56,88), amit három éve a kvangdzsui világbajnokságon állított fel. (Ugyanott, ahol Milák Kristóf élete első világrekordját úszta 200 méter pillangón.)

A Peatynél egy évvel idősebb James Wilby győztes ideje 59,25 mp, második az ausztrál Jack Subblety-Cook (59,52), harmadik a szintén ausztrál Sam Williamson (59,82).

A lábtörés miatt Peaty felkészülése jórészt így történt:

Törött láb kellett ahhoz, hogy legyőzzenek – mondta Peaty a verseny után. – Nem tudtam rendesen felkészülni, ennek ellenére versenyeztem, és nem futamodtam meg a kihívás elől. Nem érdekelnek a statisztikák, hogy mióta voltam veretlen. Ez most egy nagyon gyenge idő volt, nem is emlékszem, mikor úsztam legutóbb ilyen lassan. Természetesen sokkolt az eredmény.

Peatyt ezúttal elhagyta az ereje.

Az első ötvenen jól éreztem magam, vezettem is, de aztán nem tudom, mi csúszott félre. Még 25 méterrel a vége előtt is az élen voltam, de akkor mintha kifogyott volna az üzemanyagom. Van ez így, hogy nem megy az embernek. Most az a feladat, hogy a párizsi olimpiáig visszanyerjem a formámat. Kár, hogy kikaptam életem utolsó Nemzetközösségi Játékok versenyén... (A Commonwealth Gamest négyévente rendezik, és a legközelebbin, amikor már 31 éves lesz, Peaty nem fog indulni.)