Putyin háborúja is beleszólhatott Kokó távozásába

Július 30-án megrázta az egész – ha nem is a nemzetközi, de a hazai – sportközvéleményt az insidethegames.biz portál által közölt hír, miszerint Kovács István közös megegyezéssel távozik az IBA (Nemzetközi Ökölvívó Szövetség) főtitkári pozíciójából. Hivatalos közlés a mai napig nem történt az okokat illetően, maga Kovács hallgat, hiszen szigorú titoktartási kötelezettség köti. A nyomozást azonban semmi sem tiltja, így hát körülnéztünk.

Érthető a komoly felzúdulás, hiszen Kovács volt a legmagasabb nemzetközi pozíciót betöltő magyar sportdiplomata, amióta Schmitt Pál már nem rendes, hanem tiszteletbeli tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, Aján Tamás pedig dicstelen körülmények között lemondásra kényszerült a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöki posztjáról. (És Gyárfás Tamás sem tagja már a FINA vezérkarának.)

Az insidethegames.biz hírében okként csak annyi szerepelt, hogy „átszervezik az IBA csúcsvezetését”. Ez bizony meglehetősen semmitmondó magyarázat, nem is csoda, hogy itthon olyan pletykák kezdtek terjedni, miszerint a kétszeres amatőr világ- és egyszeres olimpiai bajnok, a profiknál is világbajnok Kokót Umar Kremljov IBA-elnök menesztette, magyarul kirúgta. Jómagam is megannyi telefonhívást kaptam a következő szöveggel: „Te, nem tudod, miért rúgták ki Kokót?”

Ezek után nem maradt más, mint felhívni magát Kovácsot, ő azonban a titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem mondott semmit az okokról, bár azt még hozzátette, hogy augusztus közepéig munkaviszonyban van Lausanne-ban az IBA-nál.

Annyit tudni kell, hogy Kovács részéről annak idején, tavaly márciusban komoly, mondhatni, karriermeghatározó lépés volt elvállalni Kremljov felkérését a főtitkári posztra.

Egzisztenciális és lelkiismereti okokból is, hiszen egyfelől Kokónak – ha csak átmenetileg is, de az is lehet, hogy végleg – fel kellett adnia televíziós karrierjét, ugyanakkor senki előtt sem volt titok, hogy a Gazprom pénzével AIBA-, majd a rebranding után IBA-elnökké lett Kremljov (nomen est omen) a Kreml, azaz Putyin embere. Mondjuk, ez tavaly márciusban még nem jelentett akkora problémát, hiszen Oroszország inváziója Ukrajna ellen csak idén február 24-én indult meg. De amikor megindult, akkor már nyilván nehezen tudta feldolgozni Kokó azt a körülményt, hogy orosz tankok indultak meg Kijev ellen, amelynek nem más a polgármestere, mint Vitalij Klicsko, az öcs, Volodimir pedig beállt katonának az ukrán hadseregbe.

Mármost, a Klicsko fivérekkel Kokó szoros baráti, mondhatni, testvéri kapcsolatot ápol, amely barátság azokra az időkre nyúlik vissza, amikor mindhárman a hamburgi Universum Box-Promotion kötelékében lettek profi világbajnokok.

Az Index felvette a kapcsolatot Boris van der Vorsttal, a Holland Ökölvívó Szövetség elnökével, akit Kremljov mondvacsinált indokkal nem engedett indulni a legutóbbi IBA-elnökválasztáson, és aki sorompóba lép a közelgő, Jerevánba tervezett megismételt választáson, valamint az ukrán Gyima Gajsztrukkal (angolosan Dima Gaystruk), aki Van der Vorst kampánymenedzsere. Ők ketten valamelyest belátnak a kulisszák mögé.

Tisztázzunk valamit: Kokót nem kirúgták, hanem saját akaratából távozott – mondta Gyima Gajsztruk telefonbeszélgetésünkben. – Az okokról hivatalosan semmit sem tudok, magával Kokóval nem beszéltem, mint ahogy Boris sem, bár mindkettőnknek megvan Kokó telefonszáma. Nem hivatalos információkkal azonban rendelkezem. Ami engem illet, 2019 decemberéig az AIBA versenymenedzsere voltam, a jekatyerinburgi férfi- és az Ulan Ude-i női világbajnokság versenyigazgatójaként tevékenyen részt vettem Kremljov apparátusában a versenyek szervezésében. 2019 decemberére azonban világossá vált előttem, hogy Kremljov nem egyéb, mint a Kreml bábja, Moszkvából rángatják dróton. És akkor megszakítottam minden kapcsolatot az AIBA-val, amit hamarosan átkereszteltek IBA-ra.

A tavaly márciusban főtitkárrá felkért Kovács – Gajsztruk kolléga elmondása szerint – megannyi hasznos és előremutató változást tervezett és vitt is véghez, de egyre nehezebben tudott szót érteni a civilizált, nyugati vezetési stílust hírből sem ismerő Kremljovval.

A feszültség nőttön nőtt, ahogy a Gazprom – amely szanálta az anyagi csődbe jutott AIBA-t – befolyása egyre nyíltabb és durvább lett, majd az Ukrajna elleni invázió megindulásával végképp tarthatatlan lett a helyzet.

Bármi is legyen az ok, a szakítás bekövetkezett, arról azonban nincs szó, hogy az őszi elnökválasztás után Kokó esetleg Van der Vorst szövetségeseként visszatérne az IBA vezetőségébe, már amennyiben a holland legyőzné Kremljovot. (Amire, valljuk meg, nem nagy az esély.)

Ismétlem, nem is beszéltünk Kokóval, akit mindentől függetlenül komoly tényezőnek tartunk a nemzetközi bokszéletben. Számomra úgy tűnt, a profi boksz egyértelmű világában szocializálódott magyar olimpiai bajnok nehezen igazodott el az amatőr ökölvívás sokszor nem egyértelmű, korrupciótól átszőtt útvesztőjében, és ezért is mondott le, nem látván a kiutat ebből a helyzetből

– fogalmazott Gajsztruk.

Az ukrán szakember arról is beszélt, hogy Van der Vorst és csapata nem megy el az újra kiírt elnökválasztásra, ha annak Jereván lesz a házigazdája.

Senki sem érti, miért nem lehet Lausanne-ban, az IBA székhelyén megtartani a választást – fogalmazott. – Ilyesmi sohasem volt, mármint hogy licitet írnak ki a közgyűlés helyszínére. Jerevánban botrányosra sikeredett a legutóbbi Európa-bajnokság, a negyeddöntőktől kezdve hemzsegtek a megmagyarázhatatlan ítéletek, legalább három súlycsoportban nem az lett az Európa-bajnok, aki valójában megnyerte a mérkőzést. Továbbá Örményország az IBA egyik tagállama, Ukrajna ellen inváziót folytató Oroszország szövetségese, tele van orosz katonai támaszpontokkal, nem éreznénk biztonságban magunkat Jerevánban. Most is azon vagyunk, hogy Lausanne-ban legyen az elnökválasztás.

Az is egyértelmű az ukrán sportdiplomata szerint, hogy amíg Kremljov az IBA elnöke, addig a szervezet nem lesz legitim a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és Thomas Bach elnök szemében.

Ahogy most állnak a dolgok, Tokió után Párizs lesz a második olimpia, amelyen nem az AIBA/IBA szervezi meg a boksztornát és bonyolítja le a selejtezőket, hanem a NOB. Nem beszélve arról, hogy a jelen állás szerint az ökölvívás nem szerepel a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában, és ha Kremljov marad hatalmon, könnyen végleg ki is kerülhet onnan.

Az pedig az amatőr boksz halálához vezetne.

(Borítókép: Kovács István. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)