Egy éremeséllyel kevesebb, Márton Anita nem indul az Eb-n

Covid-fertőzést kapott az olimpiai bronzérmes és világbajnoki második helyezett Márton Anita, emiatt nem vehet részt az augusztus 15-én kezdődő müncheni Európa-bajnokságon – értesült az SzPress Hírszolgálat. A 33 esztendős súlylökőnő tipikus tüneteket mutat, a tesztje is azt igazolja, hogy a vírusfertőzés miatt romlott le az egészségi állapota. A hírt Eperjesi László, az atlétanő edzője erősítette meg.

„Az Európa-bajnokságra tettünk fel mindent, Anita a szokásosnál is keményebben dolgozott azért, hogy Münchenben a döntőbe juthasson, és a hírnevéhez méltó helyen végezhessen. Nem akarok nagy szavakat használni, de nem tudom palástolni, hogy mind a ketten össze vagyunk omolva, a baj hirtelen jött, és a lehető legrosszabbkor – mondta Eperjesi László, Márton Anita minden eddigi nagy sikerének kovácsa. – Ha néhány héttel ezelőtt fertőződik meg, legalább maradt volna esélye a felépülésre és a lemaradás behozására. Most viszont sakkmattot kapott, amire nincs válaszlépése.”

Az ennél is rosszabb hír az, hogy Anitával együtt a férje, valamint Luca, a másfél éves kislánya is megfertőződött, ugyanakkor Eperjesi László a szerencséjének mondhatja, hogy őt a Covid „nem találta meg”.

„A eugene-i világbajnokságot azért hagytuk ki, hogy Anita frissen és jó formában utazhasson el az Európa-bajnokságra. A kemény munkának egyre inkább érződött a hatása, néhány nappal ezelőtt a győri edzőtáborunkban 3 kilós súllyal 20,35 métert dobott, amiből arra lehetett következtetni, hogy versenysúllyal akár 18 és fél méteres teljesítményre is képes lehet. Ebből sajnos most semmi sem lesz, szombaton nem utazhatunk el Münchenbe, ahol a jövő hét hétfőjén egy nap leforgása alatt kellett volna teljesítenie a selejtező és jó esetben a döntő feladatát.”

Márton Anita eddig két Európa-bajnokságon nyert érmet: 2014-ben Zürichben harmadik, 2016-ban Amszterdamban második helyen végzett.

„Nem tudom, hogy miként tudom megvigasztalni Anitát, de bízom abban, hogy ezúttal is erős lesz, és jövőre megvalósulhatnak a most meghiúsult álmai. Lesz 2023 tavaszán fedett pályás Európa-bajnokság, de ami ennél is fontosabb, jövő ilyenkor Budapest ad otthont a szabadtéri világbajnokságnak” – mondta befejezésül az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Eperjesi László, aki tavaly tavasszal a pályán szenvedett súlyos sérülést, így akkor ő szorult a tanítványa lelki istápolására.

(Borítókép: A későbbi győztes Márton Anita a fedett pályás atlétikai országos bajnokság női súlylökés versenyszámában a nyíregyházi atlétikai centrumban 2022. február 26-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)