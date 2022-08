Taroltak a magyar versenyzők az aquatlon-világbajnokságon

Az elit korosztályokban négyszer is magyar versenyzőnek szólt a Himnusz a szlovákiai Samorinban rendezett aquatlon-vb-n – számolt be a Magyar Triatlon-szövetség.

A juniorok között Kropkó Márta és Kropkó Márton arany-, Nádas Romina ezüst-, Papp Laura bronzérmes lett. Az U23-sok között Dobi Gergő arany, Peszleg Dominika nyert ezüst érmet. A felnőtt- és egyben az összetett versenyben, Dévay Márk világbajnoki címet, Kropkó Márta második, Kropkó Márton a harmadik helyet szerzett.

„Tudtam, hogy esélyesnek számítok a korosztályomban és felnőttben is, emiatt izgultam, de azt is tudtam, hogy a munkát már elvégeztem, »csak« végig kell csinálni a versenyt – nyilatkozta az Indexnek a magyar küldöttség legsikeresebb éremhalmozója, Kropkó Márta. – Nem volt konkrétan meghatározott cél, nem is vagyok az ilyen célkitűzések híve. Megpróbáltam minél előrébb végezni és kihozni magamból a maximumot. A felnőtt második helyemre különösen büszke vagyok, három kilométerig vezettem is a versenyt, aztán egy kiemelkedően jól futó német megelőzött. Kicsit sajnáltam, hogy nem tudtam nyerni, de talán ez a jövőben még hasznomra is lesz, több motivációt ad, hogy a felnőttek között még előrébb végezzek.”

Fejlődni van is ideje, hiszen még a juniorok közül sem öregedett ki, 33 perc 17 másodperces idejével pedig csak 26 másodperccel kapott ki összetettben a tőle öt évvel idősebb Kaiser Céline-től.

Mint mesélte, testvéréért, Mártonért legalább annyira izgult, mint saját időeredményéért. Öccse a tavalyi 16. helyéhez képest lett harmadik az elite kategóriában, míg a juniorok között nyert – 29:13-as időeredménnyel teljesítve az egy kilométer úszásból és öt kilométer futásból álló távot.

„Öt perccel hamarabb rajtoltak, így nem tudtam az időeredményét. Már benn volt a célban és kijött elém szurkolni a befutónál. A célba érés után körülbelül öt perccel találkoztunk, ami nem tűnik sok időnek, de tényleg nagyon izgultam, mit ért el. Eleve izgulós típus vagyok, és a tesóim versenyein sokkal jobban szoktam stresszelni, mint a sajátomon” – mesélte Kropkó Márta.