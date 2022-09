Futballbotrány: Castillónak mindene hamis, Ecuadort kizárhatják a vb-ről

Az ügy nem most kezdődött, hanem már májusban, amikor a Chilei Labdarúgó-szövetség beadványt nyújtott be a FIFA-hoz, amelyben azt állították, hogy Byron Castillo, az ecuadori válogatott játékosa nem is ecuadori, hanem kolumbiai, nem annyi idős, amennyinek mondja magát, és nem is úgy hívják, ahogy az útlevelében szerepel.

Mármost, Castillo a dél-amerikai vb-selejtezők nyolc mérkőzésén pályára lépett, ezeken a meccseken Ecuador 14 pontot szerzett, és ha ezeket a találkozókat 3–0-s gólkülönbséggel mindannyiszor az ellenfélnek igazolják, akkor nem a csoport negyedik helyén végzett Ecuador a továbbjutó, hanem az eredetileg hetedik Chile.

(Ecuador a Chile elleni két meccsén 4 pontot szerzett, ha ezeket elveszíti, Chile pedig az egy helyett hat pontot kap, akkor Chilének összesen 24, Ecuadornak pedig 22 pontja lesz, és ezzel Chile nemcsak Ecuadort előzi meg, hanem a 24 pontos Perut és a 23 pontos Kolumbiát is.)

Nos, a chilei beadványt a FIFA fegyelmi bizottsága júliusban elvetette, most azonban perújrafelvétel várható a Daily Mail szenzációs leleplező hangfelvétele nyomán.

A felvétel még 2018-ban készült, amikor az Ecuadori Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága kifaggatta Castillót.

A négy évvel ezelőtti vizsgálatra azért került sor, mert gyanús körülmények merültek fel a játékosa átigazolása körül a Club Emelec csapatából a Norteamericába.

Igazság szerint már 2015-ben kételyek merültek fel Castillo nemzetisége körül, de hivatalos vizsgálat csak 2018-ban indult. A Daily Mail annak a vizsgálatnak a hangfelvételét szerezte meg, amelyet 2018-ban folytatott le az Ecuadori Labdarúgó-szövetség. Ebből az alábbiak derülnek ki:

Castillo a kolumbiai Tumacóban született, 80 kilométerre az ecuadori határtól

Születési dátuma nem 1998. november 10. (ahogy az útlevelében szerepel), hanem 1995. június 25.

Keresztlevelén a Bayron Javier Castillo Segura név áll, és nem az útlevelében szereplő Byron David Castillo Segura

Csakhogy hiába derültek ki ezek a rendellenességek, mert amikor szóba került Castillo játéka az ecuadori válogatottban, a hangfelvételt és a jegyzőkönyvet ad acta tették.

¡ECUADOR PODRÍA QUEDAR FUERA DEL MUNDIAL! ❌



El @DailyMail expuso nueva evidencia en el caso de #ByronCastillo, futbolista nacido en Colombia 🇨🇴 que falsificó documentos para jugar con Ecuador 🇪🇨.



El reporte incluye un audio en el que Castillo acepta su responsabilidad. pic.twitter.com/dwW3RSsg08 — Pase Filtrado (@pasefiltrado) September 12, 2022

Az egyelőre nem világos, hogyan szerezte meg a Daily Mail a felvételt, de abból kiderül, hogy Castillo borzalmas körülmények között élt Tumacóban, és a jobb sors reményében, 20 000 pesóval – ez öt dollárnak felel meg – ment át Ecuadorba. Leigazolását a Norteamericába egy Marco Zambrano nevű ember intézte, a klub tulajdonosa, aki hamis személyazonosságot is szerzett a játékosnak.

Castillo már 2018-ban szerepelt az ecuadori korosztályos válogatottban (ami eleve lehetetlen lett volna, ha tudják, hogy 1995-ben született, és nem 1998-ban), a felnőttek között azonban csak 2021-ben mutatkozott be. A mai napig tíz alkalommal játszott a nagyválogatottban, ebből nyolcszor világbajnoki selejtezőn.

A chileiek gyanút fogtak, és beszerezték Tumacóból Castillo eredeti keresztlevelét, ezzel fordultak a FIFA-hoz, azonban érdekes módon elutasításra találtak. Ám fellebbeztek, és a Daily Mail hangfelvételével együtt már esélyük van arra, hogy a csütörtökön esedékes fellebbviteli tárgyaláson a javukra döntsön a nemzetközi szövetség fegyelmi bizottsága.

Az ügyben az a legszebb, hogy a katari vb nyitómeccsét november 20-án a házigazda Katar éppen Ecuadorral játszaná. Nos, ha kizárnák Ecuadort, akkor Katar–Chile lesz a nyitómérkőzés.

(Borítókép: Byron Castillo 2022. augusztus 13-án. Fotó: Leopoldo Smith/Getty Images)