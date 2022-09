Nehezen megmagyarázható – mármint francia szempontból – vereséget szenvedett az AS Monaco csütörtökön a Ferencvárostól a II. Lajos Stadionban a labdarúgó Európa-liga csoportkörének második fordulójában. Philippe Clement, a franciák belga edzője azért megpróbált magyarázkodni, nem túl meggyőzően. Laidouni, Tokmac, Dibusz és Vécsei a Fradi legjobbjai.

A fősodratú francia média röviden intézi el az AS Monaco 1-0-ás vereségét a Ferencvárostól a labdarúgó Európa-liga csoportkörének második fordulójában: alacsony színvonalú mérkőzésen kiábrándítóan játszott a hercegség gárdája, és nem élt a kínálkozó kevés lehetőségeivel.

Nagyjából ennyi a L'Équipe összegzése, a cikknek egyébként ez a címe: Monaco – elképzelés nélkül.

Az újság kiemeli a válogatott Wissam Ben Yedder gyenge teljesítményét.

A So Foot címe: A Monaco megbotlott a Ferencváros ellen. Ez az írás is kiemeli, ahogy az előző is, hogy már a 20. percben vezetést szerezhetett volna a Ferencváros, de Tokmac gólját végtelennek tűnő, és cseppet sem meggyőző VAR-ozás után érvénytelenítette a játékvezető. Az első félidőben dominált a Fradi a szaklap szerint, a másodikban már rákapcsolt a Monaco, de nem élt kevés lehetőségével.

Philippe Clement , a franciák belga edzője valószínűleg más meccset nézett, mint mi, mert így értékelt:

Minimum döntetlent érdemeltünk volna, de inkább győzelmet, sajnos azonban hiányzott a hatékonyság a csapatomból...

A getfootballnews.com szakportál leosztályozta a játékosok teljesítményét. A Monacóból senki sem kapott 6-osnál jobban, a leggyengébb, 3-as osztályzatot Jakobs és Ben Yedder kapta, Vanderson, Diatta és Disasi 4-esre teljesített.

Ezzel szemben a Fradiban hemzsegnek a jó teljesítmények: Laidouni, Dibusz, Tokmac és Vécsei érdemjegye 7-es.

A tunéziai középpályást elnevezik Karthágó Sasának, és ezt írják róla: „Technikailag kiemelkedett, neki köszönhető, hogy a Ferencváros uralta a játékot az első félidőben, a szorult helyzetekből is magabiztosan hozta ki a labdát.”

Tokmac értékelése a következő: „Ő hozott minőségi pillanatokat a lapos mérkőzésbe villámgyors villanásaival. Amíg a pályán volt, folytonos rémületben tartotta a monacói védelmet kiszámíthatatlan megugrásaival. Lőtt egy gólt is, amit vitatható módon érvénytelenítettek.”

És Dibusz: „Ritkán tesztelték a képességeit a Monaco csatárai, de amikor kellett, a helyén volt. Jakobc közeli lövésének hárítása volt a meccs fordulópontja, percekkel később a Ferencváros megszerezte a győztes gólt."

(Borítókép: A ferencvárosi Vécsei Bálint gólöröme a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 2. fordulójában játszott AS Monaco - Ferencváros mérkőzésen a Monte-Carlo-i II. Lajos Stadionban 2022. szeptember 15-én. Fotó: Kovács Tamás / Index)