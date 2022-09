Gulyás Michelle Eb-bronzérmes, fittyet hány a kapitányra

A 18-as döntőbe négy magyar öttusázó hölgy került be a székesfehérvári Európa-bajnokságon: az egyéni vb-ezüstérmes Gulyás Michelle, Simon Sarolta, Barta Luca és Guzi Blanka. Gulyás, az UTE zseniális pentatlonistája ezúttal nem vívott kiemelkedően, lovaglásban is két verőhibát vétett, viszont jól úszott, és feljött a hetedik helyre a mindent eldöntő kombinációs szám, a laser run előtt. Ekkor még Simon is megelőzte Gulyást, az ötödik helyen állt, az éllovas brit Charlie Follettnek nyugodtan előre oda lehetett adni az aranyérmet, akkora előnnyel vezetett.

A kavargó szél komolyan próbára tette a pentatlonistákat a 3000 méteres futásban, amelyet öt sorozat lézerlövés cifrázott. A menü a következő volt: rajt, majd 600 méter futás, aztán öt céltáblát kell eltalálni a lézerpisztollyal, és ez ismétlődik még négyszer.

Follett, ha lehet, még tovább növelte előnyét, és elképesztő fölénnyel ért célba, lett Európa-bajnok, mögötte az ezüstérmet szintén magabiztosan szerezte meg honfitársnője, Joanna Muir. Gulyás minden lövészet után előbbre lépett, és végül harmadiknak futott be, óriási tapsvihar közepette. Simon hatodik lett, a további két magyar, Guzi és Barta egymást gyilkolta a célegyenesben, végül Guzi be is lépett Barta elé, sőt meg is lökte őt, mégis ő esett hatalmasat a célvonalon áthaladva. Végül Bartáé lett a 10. hely, Guzié a 11., de ennél fontosabb, hogy kettejük közül Barta állhatott fel a dobogó második fokára a csapatversenyben Gulyás és Simon mellé. Jellemző a mezőny minőségére, hogy a litvánok a 18-as döntőbe csupán két versenyzőt tudtak kvalifikálni, úgy lettek harmadikak a csapatversenyben, a britek és a magyarok mellett senki sem tudott legalább három pentatlonistát bejuttatni a fináléba.

A női egyéni végeredménye:

1. Charlie Follett (brit) 1422 pont, 2. Joanna Muir 1393, 3. Gulyás Michelle 1383, ...6. Simon Sarolta 1368, ...10. Barta Luca 1351, 11. Guzi Blanka 1351.

Csapatverseny:

1. Nagy-Britannia (Follett, Muir, Kate French) 4185 pont, 2. Magyarország (Gulyás, Simon, Barta) 4102, 3. Litvánia 2426.

Gulyás Michelle sikerének értékét növeli, hogy gyakorlatilag „magánzóként” érte el bravúros eredményét, hiszen – mint köztudott – nem jó, sőt semmilyen a viszony klubja és Kállai Ákos, a női válogatott szövetségi kapitánya között.

Nem is vagyunk beszélő viszonyban Kállaival – mondta az Indexnek Tibolya Péter, az UTE szakosztály-igazgatója, Gulyás edzője. – A lusta embert és az élősködőt mindig üldözni fogom. Teljesen mindegy, hogy hívják, vagy kiről van szó. Az a típusú vezető vagyok, aki mindent elkövet a versenyzőjéért. Nekem csak egyetlen kérésem van a szövetséghez, hogy ne hátráltassanak a munkában.

Gulyás Michelle boldogan nyilatkozott célba érkezése után:

A harmadik hellyel természetesen elégedett vagyok. A körvívás után úgy éreztem, itt a világ vége, úgy éreztem eddig, hogy a vívásom az, amire mindig tudok alapozni. De most kiderült, hogy enélkül is tudok jól szerepelni. Még sohasem izgultam ennyire a kombinált szám előtt, nagyon örülök, hogy a hetedik helyről fel tudtam jönni a dobogóra. Ekkora nagy comebackre nem is emlékszem a pályafutásomban, legalábbis ilyen fontos versenyen semmiképpen. A szél nem zavart, én edzésen mindig ilyen körülmények között lövök, Kari, a lövőedzőm fujkálja a pisztolyomat. (Nevet) Sokat segített a közönség biztatása, nagyon szeretek hazai publikum előtt versenyezni. Ez nagy löketet ad nekem, külföldön inkább csak egymásnak szurkolunk. Ez az első érmem felnőtt-Európa-bajnokságon, ettől függetlenül is jó évet zárok a világbajnoki ezüst után. Tavaly elmaradt nekem az Eb, mert az olimpiára készültem.

Azért a totális brit sikerhez is volt köze magyar szakembernek, „Deutschnak”, azaz Németh Istvánnak, az évtizedeket a szigetországban töltő edzőnek, aki pár éve hazaköltözött Gyenesdiásra. „Deutsch” volt a mostani Európa-bajnok Charlie Follett felfedezője hat évvel ezelőtt!

(Borítókép: A későbbi egyéni harmadik helyezett Gulyás Michelle a székesfehérvári öttusa-Európa-bajnokság női döntőjének lovaglás versenyszámában a Bregyó Közi Regionális Atlétikai Központban 2022. szeptember 18-án. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)