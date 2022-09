A magyar 800-as, aki szembeszáll a kenyaiakkal

Az országos csúcs megjavításától mindössze 16 századmásodperc, de a 2023-as budapesti világbajnokság nevezési szintjének teljesítésétől is csupán 83 század választja el Huller Dánielt, aki idén iratkozott fel a 800 méteres síkfutás top 100-as képviselőinek listájára. A 21 éves atléta először 2018-ban hallatott magáról, amikor Győrben aranyérmet nyert az U18-as Európa-bajnokságon, majd egy ennél is értékesebb ezüstöt a Buenos Airesben megrendezett ifjúsági olimpián. Sikerszáma akkoriban még a 400 méteres gátfutás volt, amiről nemrégiben tért át a 800 síkra, pedig az semmivel sem könnyebb próbatétel, ráadásul a középtávfutásra szakosodott atléták száma évről évre gyarapodik, ahogy az elképesztően jó eredményeké is.

A tapasztalatszerzés viheti előbbre

A 800-as színvonalra jellemző, hogy az idei világranglistát a kenyai Korir 1:43.26 perccel vezeti, szorosan mögötte a kanadai Arop 1:43.38-cal a második, 1:44-nél jobb idővel nyolcan büszkélkedhetnek, velük együtt éppen félszáz nyolcszázasnak sikerült 2022-ben 1:45 perc alá kerülnie. Huller Dániel, a VSD Dunakeszi ifjú reménysége egyre közelebb a 800 méteres versenyek óriásaihoz, miközben úgy top 100-as, hogy az 1:45.53-as utánpótlás országos csúcsával a világranglista 76. helyét foglalja el. Ha így folytatja, és ehhez az elszántsága, a munkabírása és a céltudatossága segítheti hozzá, edzője szerint nem egyesével, hanem akár hármasával kapaszkodhat egyre feljebb a ranglétrán.

„ Az előrelépés legfontosabb feltétele Dániel számára a jövőben a versenyzési tapasztalatainak gyarapítása, mert a 800 métert nem elég csak jó iramban lefutni, táv közben a várt és váratlan helyzetekhez is jól kell alkalmazkodni. Ha van iramdiktáló nyúl a mezőnyben, a tempót hozzá kell igazítani, ha pedig a feladatát teljesítve már kiállt, okosan helyezkedni, elkerülni a bezárásokat, kimaradni a könyökcsatákból, a sokszor szándékos lökdösődésből. Éppen ez nem sikerült Dávidnak rajta kívüli ok miatt az Eb utáni pápai versenyen, ahol egy illetlen kenyai egyszerűen és feltűnően kilökte a pályáról. Ha nincs ez az affér, amiért az afrikait kizárták, alighanem már az idén 1:45-ön belülre kerülhetett volna, sokat javítva a világranglistán elfoglalt helyén” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Maracskó Pál, a magyar válogatott futó edzője, aki Orosz Ákossal együtt egyengeti a tehetséges dunakeszi középtávfutók útját.

Három Dániel és egy athéni olimpikon

Az ősdunakeszi lakos Maracskó Pál távoli rokona a csapatban olimpiai ezüst- és bronzérmes, emellett csapatvilágbajnoki címmel is büszkélkedő öttusázó Maracskó Tibornak. Az viszont a véletlen műve, hogy a Dunakeszi városának támogatásával működő VSD ismert atlétái közül hárman is a Dániel keresztnévre hallgatnak: a müncheni Eb-n újoncként 11. helyezett Huller, a hozzá hasonlóan U18-as Európa-bajnok és felnőtt országos bajnoki aranyérmes gátfutó Eszes, valamint a szintén magyar bajnok hármasugró Szenderffy.

„Bízom abban, hogy a három Dani közül Huller és Eszes is ott lesz a jövő évi budapesti világbajnokságon rajthoz álló magyar válogatott tagjai között. Nem a túlzott derűlátás mondatja velem, de szerintem egyikük sem a világranglistán elfoglalt helyükkel, hanem a nevezési szint teljesítésével, ami már önmagában is nagy teljesítmény – folytatta Maracskó Pál, aki versenyzőként nem tartozott a magyar atlétika hírességei közé, de immár negyven éve dolgozik azért, hogy a tanítványai nála többre vigyék. – Nem tartozunk a hazai nagy egyesületek közé, nem ragyogó, de egyre jobb körülmények között dolgozhatunk, arra pedig nagyon büszkék vagyunk, hogy a 120 atlétánk és a velük foglalkozó edzők jó közösséget alkotnak, szeretik azt, amit csinálnak, és talán ez a legfontosabb.”

A mai fiatalok közül kevesen tudják Maracskó Pálról, hogy 2004-ben olimpikon atlétával is dicsekedhetett, amikor a tizenkétszeres országos bajnok Tölgyesi Péter hármasugróként képviselte a magyar színeket az athéni nyári játékokon. Friss hír, hogy a sikeres tanítvány segítőtársként készül visszatérni egykori klubjához, csatlakozásával a szakmai stáb tehát erősödni fog.

(Borítókép: Huller Dániel az argentin Ifjúsági Olimpiai Játékokon 2018. október 13-án. Fotó: Buda Mendes / Getty Images)