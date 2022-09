Közel rekordnevezés a budapesti European Teqball Touron

A frissen átadott Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont szeptember legvégén átalakul a teqball otthonává, és az eddigi adatok alapján öt kategóriában 29 ország legjobbjai mérhetik össze tudásukat. Az európaiak mellett Afrika, Ázsia és Pán-Amerika kiválóságai is asztalhoz állnak – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

A világ legeredményesebb teqballosa Blázsovics Ádám négyszeres világbajnok. Úttörő szerepe volt/van abban, hogy a sportág itthon és külföldön is egyre népszerűbb.

Anno a labdarúgásból nyergeltem át a teqballra. Jó látni, hogy mindenhol erősödik a sportág. Egyedül Ausztrália lóg ki egy picit a sorból, de csak idő kérdése, hogy ott is népszerű legyen. Nekem, ha úgy tetszik, küldetés is, hogy megismertessem az emberekkel a teqballt, és természetesen a következő eseményen, itthon nyerni szeretnénk a lehető legtöbb kategóriában, hiszen hazai közönség előtt megszerezni az első helyet mindig különleges érzés.

Blázsovicson kívül még egy magyar férfi világbajnok ott lesz a mezőnyben a kétszeres vb-győztes Bányik Csaba személyében, aki egyben a világ egyik legsikeresebb klubjának, a Phoenix Teqball Akadémiának az elnöke. „Óriási dolog, hogy ismét egy ilyen rangos tornának ad otthont Magyarország, amikor egy European Tour-állomás formájában hazatér a sportág. Vicces közjáték, de ilyenkor, ha nagy a mezőny, sokszor előfordul, hogy az ellenfelek, akik addig csak a YouTube-ra feltöltött videókból ismertek, autogramot kérnek.”

Bár a magyar kiválóság óriási tömegeket ér el a világhálón teqballtudásával, a rendezvény sztárvendége, a világbajnok, aranylabdás brazil labdazsonglőr, Ronaldinho talán még rajta is túltesz. A vasárnapi gálamérkőzésen megcsodálhatják az egykori labdarúgó utánozhatatlan stílusát és technikai képzettségét, de közvetlenségét is, hiszen közönségtalálkozón is részt vesz.

A férfiak mellett a hölgyek is komoly szerepet kapnak a budapesti versenyen. A futsalt a teqball kedvéért lecserélő, azóta már vb-győztes Janicsek Zsanett a világranglista éllovasa. Közel egy évig párhuzamosan űzte a két sportágat, de végül az asztal mellett tette le voksát.

„Nem volt kérdés, hogy mely sportágat választom. Ebben kiteljesedem, és hát még most is borsódzik a hátam, ha arra gondolok, hogy milyen volt a hazai rendezésű világbajnokságon döntőt játszani. Igaz, azt akkor elvesztettük, de a következő évben revánsot vettünk. Most is fantasztikus hangulatra készülök.”

A szervezők hatalmas érdeklődésre számítanak, és hogy mindenki megtekinthesse az egyik legdinamikusabban fejlődő sportág következő kihívását, a belépés ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött.