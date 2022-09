Erőszakos magyar szurkolókról és Orbán Viktor váratlan látogatásáról cikkeznek a német lapok

A Bild című napilap címlapján nem említik meg a Nemzetek Ligája-meccset, a sportoldalakon viszont egy két oldalas összeállítást is írtak róla. A Magyar Nemzet szerint szinte szót sem kapnak a csoportelsőként Lipcsébe érkező magyarok, az újság mindössze Marco Rossi csapatának várható összetételét említi meg, illetve egy rövid hírt szenteltek a vendégeknek.

Annak a hírnek is Orbán Viktor a főszereplője – írja a lap. A cikket – amelyből kiderült, Orbán Viktor a helyszínen szurkol a magyar válogatottnak – a miniszterelnök fotójával illusztrálták. A különleges vendég rajong a futballért, és sokat fektetett a magyar labdarúgásba is – írja a német lap. Emellett említést kap az az 1600 magyar drukker, akit stadionokba várnak, és akiknek egy része a Bild szerint erőszakosnak nevezhető. A Magyar Nemzet kétszer ennyi szurkoló érkezéséről tud.

A német lap még a Lipcsében futballozó Szoboszlai Dominikot szólaltatta meg, aki azt mondta: „Szerintem sehol nincs jobb csapatszellem, mint nálunk, és egyetlen nemzetnek sincsenek lelkesebb szurkolói”.

A meccs tegnap 20 óra 45 perckor kezdődött. A magyar labdarúgó-válogatott szurkolói közösen vonultak a lipcsei Richard-Wagner-Platztól a Nemzetek Ligája-mérkőzés helyszínéül szolgáló Red Bull Arénához. A menet valamivel 19 óra után indult el, a drukkereket pedig az Index helyszíni tudósítója is elkísérte. A helyszínen valóban ott van a magyar miniszterelnök is, hogy onnan szurkoljon a csapatnak. Valószínűleg az utazás miatt – ahogy az elmúlt két hónapban – most is elmaradt a szokásos pénteki interjúja a Kossuth rádióban.

A csapat győzelmét a miniszterelnök Facebook-oldalán is ünnepelte.

(Borítókép: Magyar szurkolók a labdarúgó Nemzetek Ligája ötödik fordulójában az A divízió 3. csoportjában játszott Németország-Magyarország mérkőzésen a lipcsei Red Bull Arenában 2022. szeptember 23-án. Fotó: Hannibal Hanschke / MTI / EPA)