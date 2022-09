A sunyi emelkedők sem zavarták a magyar atlétika rejtett kincsét

Müncheni kiváló teljesítményéhez méltóan zárta a 2022-es versenyidényét a gyalogló Madarász Viktória, aki a hétvégén a Párizshoz közel eső Montreuil-ben megrendezett 20 kilométeres távú nemzetközi versenyen az első helyen ért a célba, ráadásul még versenycsúcsot is javított. Az Eb-bronzérmével kellemes meglepetést okozó magyar válogatott atlétanő 1:34:48 óra alatt tette meg a távot, mögötte két fiatal ellenfele, egy-egy olasz és észt versenyző gyalogló végzett. Viktória versenycsúcsát már csak azért is nagyra kell értékelni, mert ezt a népszerű gyaloglóversenyt immár a 63. alkalommal rendezték meg, ami ezért is évről évre a település nagy eseménye.

„Első alkalommal indultam el ezen a franciaországi versenyen, és jól tettem, hogy nem hallgattam azokra, akik azt tanácsolták, hogy inkább pihenjek. Frissnek és motiváltnak éreztem magamat, utólag pedig elmondhatom, hogy ez most egy amolyan örömgyaloglás volt, ami így szeptember végén jobban nem is sikerülhetett volna. Természetesen a győzelemre vagyok inkább büszke, a csúcsjavítás pedig arra ösztökél, hogy visszatérve ide a most már a nevemhez fűződő rekordot is felül tudjam múlni” – nyilatkozta a 37 esztendős atlétanő az SzPress Hírszolgálatnak.

A 35 kilométeres távon Münchenben jó tempót választó, kiváló erőnlétet sugárzó és Rácz Sándor edző taktikai utasításait fegyelmezetten követő Madarász arról is beszámolt, hogy ezúttal a szokásostól több szempontból is eltérő pályát kellett megtennie.

„A 20 kilométerből egyet a helyi Jean-Delbert Stadion egyes pályáján tettünk meg, egészen pontosan az első és az utolsó 500 métert, 19 kilométert pedig a város utcáin egy kilométeres köröket gyalogolva. Eleinte nagyon furcsának tűntek az éles kanyarok, még inkább a fekvőrendőrök, mert utóbbiakon szabályos gyaloglással nem volt könnyű áthaladni. Voltak sunyi emelkedők is, amiket a térképek nem mutattak, de most olyan jó volt a kedvem és annyira élveztem a versenyt, hogy még ezek sem zavartak meg” – folytatta Viktória, aki arra is büszke lehet, hogy ő lett Münchenben az első olyan magyar gyaloglónő, aki egy világversenyen érmes helyezést tudott elérni.

Kihasználva a lehetőséget, a verseny után gyorsvasútra szállt az edzőjével, és ellátogattak Párizsba, nem is akárhova, hanem a Champs-Élysées sugárútra, hogy szemügyre vehessék a 2024. évi nyári olimpiai játékok egyik versenyszínhelyét, ahol majd több sportág képviselői, köztük a gyaloglók is versenghetnek.

„Kicsit előre kalandoztunk időben és térben, pedig van az olimpia előtt egy szívünkhöz nagyon közel álló verseny, nevezetesen a budapesti világbajnokság, ami számomra a kihívások kihívása. Most 2-3 hét pihenő következik, ami rám is fér, aztán indul a szó szoros értelmében hosszú menetelés, ami a 2023-as budapesti világbajnokság rajtjához vezet. Nem éveket, hanem több mint két évtizedet dolgoztam a kiugró müncheni sikeremért, most viszont már egy év sem választ el a nagy vizsgától. Hogy miképpen fogok dolgozni a következő hónapokban? Egyszerű és őszinte a válaszom: ezerrel!” – mondta befejezésül a szabadtéren 11-szeres, fedett pályán pedig kétszeres országos bajnok Madarász Viktória.

(Borítókép: A későbbi győztes Madarász Viktória, az Újpesti Torna Egylet versenyzője az atlétikai csapatbajnokság döntőjének női 5000 méteres gyaloglás versenyszámában a debreceni Gyulai István Atlétikai Stadionban 2022. szeptember 18-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)