Egy uszoda otthoni zuhanyzásra ösztönzi az úszókat, hogy csökkentse a rezsiszámlát

Nagy-Britanniában számos vállalkozás számolt be az energiaköltségek több mint 500 százalékos emelkedéséről, és néhányan már kénytelenek voltak bezárni. A Newcastle városában található Jesmond Pool and Gym, amely jótékonysági szervezetként működik, arról számolt be, hogy hetente több mint 1000 ember használja a zuhanyzókat, ami jelentősen megdobja a rezsiköltségeket.

A Chronicle Live szerint Phil Drape üzemeltetési vezető azt mondta, az ügyfélfelmérést a jövő évi költségvetés elkészítése céljából küldték ki, 2023-ban ugyanis lejár az energiaszerződésük.

„Jelenleg kilowattóránként 12 pennyt fizetünk az áramért. A kormány által a következő hat hónapra megállapított, három hónap múlva felülvizsgálandó felső határ a vállalkozások számára a villamos energiára 21 penny/kWh, ez 75 százalékos emelést jelent. Az utolsó dolog, amit szeretnénk, hogy az áremelkedést áthárítsuk az ügyfeleinkre” – nyilatkozta Drape, írja az Independent.

Korábban írtunk arról a két brit fogadóról, ahol gyertyákkal csinálnak fényt, hogy ne kelljen fizetni a magas villanyszámlát. A cornwalli Camelfordban található Masons Armsban mostantól minden hétfőn gyertyával világítanak, a trurói Thomas Daniell fogadó októbertől hasonlóképp cselekszik.

Alan Woods azt mondta, hogy egy hónappal a koronavírus-járvány kitörése előtt havonta 1000 fontjába került az áramfogyasztás, a legutóbbi számlája viszont már majdnem 4000 fontra (közel kétmillió forint) rúgott.