Óriási sportdiplomáciai siker: Fürjes Balázs az olimpiát előkészítő bizottság tagja lett

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a NOB végrehajtó bizottságának egyhangú döntése alapján hivatalos levélben kérte fel Fürjes Balázst, hogy legyen a 2032-es brisbane-i olimpiát előkészítő és koordináló bizottság tagja. A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára Gyurta Dániel és Schmitt Pál NOB-tagok után a harmadik magyar sportdiplomata lett, aki szerepet vállal a nemzetközi olimpiai mozgalomban – méghozzá a NOB egyik legfontosabb testületében.

Fürjes Balázs a kinevezés után elsőként az Indexnek nyilatkozott a sportdiplomáciai sikerről.

Óriási megtiszteltetés, nagy felelősség, gyönyörű szakmai feladat, amihez alázattal kell hozzáállni. A nyári olimpiai játékok a világ békeidőben rendezett legnagyobb eseménye. Ezért a NOB bizottságai közül mindig is a jövőbeni nyári játékokat előkészítő bizottságok a legjelentősebbek. Korábban Schmitt Pál NOB-tag több ilyen bizottságban is oroszlánrészt vállalt. Ez egy nagy elismerés, ami elsősorban Magyarországot illeti, európai is alig, közép-európai szakember pedig egyáltalán nem kapott szerepet a 2032-es játékokat előkészítő bizottságban. Személyesen is jólesik, a felkérés nyilván a várostervezésben és városfejlesztésben, nagyprojektek levezénylésében és az elmúlt évek legjelentősebb budapesti sporteseményeinek irányításában szerzett tapasztalataimnak köszönhető. E munkával rengeteget lehet tanulni, ráadásul Brisbane Budapest méretű város, a tapasztalat nagyon releváns lehet. Külön köszönöm Schmitt Pál, Gyurta Dániel NOB-tagok és Gyulay Zsolt MOB-elnök támogatását!