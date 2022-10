Elsodortak egy nézőt az ózdi ralin, meghalt

„Az utolsó szakaszon egy nézőt elsodortak, és sajnálatos módon az életét vesztette! Őszinte részvétünk” – olvasható a DuEn RALLY Facebook-oldalán.

Az ózdi megmérettetésről az MTI is hírt adott, az összetettben is élen álló Mads Östberg, Patrik Barth norvég, svéd páros nyerte az Ózd-ralit, a Mercarius országos ralibajnokság idei hatodik, utolsó előtti versenyét. A Sportal szombati cikke arról szól, szintén a rali második napján, azaz szombaton borult óriásit Turán Frigyes; a versenyző a közösségi oldalán közölte, hogy az 5. gyorsasági szakaszon egy bal első defekt miatt irányíthatatlanná vált alatta az autó, de a versenyző és a navigátora is jól van – írják. Abban a balesetben nem sérült meg senki.

Turán Frigyes balesetéről felvétel is készült:

Frissítés:

A versenyt szervező Hero Kft. szombat késő esti hivatalos közleménye szerint az utolsó gyorsasági szakaszon az ORC mezőnyéhez tartozó egyik páros balesetet szenvedett, melyben sem a pilóta, sem pedig a navigátor nem sérült meg. Az utánuk érkező duó a szabályokban rögzítettnek megfelelően megállt, hogy szükség esetén segítséget tudjon nyújtani. Az őket követő kettős azonban hátulról nekik ütközött, így a versenyautójuk irányíthatatlanná vált, s elütött egy nézőt.

A középkorú férfi a nézők számára kijelölt biztonságos helyet elhagyva a versenypályán igyekezett segítséget nyújtani, de tragikus módon a baleset során életét vesztette

– áll a közleményben, amelyben hangsúlyozzák, „az események rendkívül gyorsan, néhány tíz másodperc leforgása alatt történtek, ezért a futam megszakítására, leállítására nem volt lehetőség”.