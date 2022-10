Budapesten a világ szeme, mindenki a történelmi eseményt várja

Az elmúlt hétvégén Észtország fővárosa, Tallinn adott otthont az Európai Atlétikai Szövetség (EA) hagyományos naptáregyeztető konferenciájának, amelyhez kapcsolódva tíz munkacsoport végzett értékes, a sportág jövőjét előrevivő munkát. Mostanihoz hasonló eseményt először 76 esztendővel ezelőtt hoztak tető alá, 1946-ban, tehát nem sokkal a II. világháború befejezése után, amikor az európai nemzetek atlétikai szövetségei képviselőinek még semmi más nem lehetett a céljuk, mint a nemzetközi kapcsolatok újjáépítése, az elszakadt szálak összekötése, az együttműködés új formáinak kialakítása.

A tallinni eseményekről Gyulai Márton, az EA végrehajtó bizottságának magyar tagja számolt be az SzPress Hírszolgálatnak. Elsőként arról, hogy az európai atlétikát kormányzó testület döntéshozóinak, ugyanúgy a nemzeti szövetségek képviselőinek a köreiben máris hatalmas az érdeklődés az éppen 300 nap múlva, 2023. augusztus 19-én kezdődő budapesti világbajnokság iránt, amely a magyar sport történetének mérföldköves eseményének ígérkezik.

München magasra emelte a mércét

„Visszatekintve az olimpia utáni 2022-es eseménydús esztendő eseményeire, Tallinnban gyakran volt beszédtéma a müncheni Európa-bajnokság, amely a rendezés színvonalával, látványosságával és az innovatív megoldásaival magasra emelte a mércét a soron következő európai atlétikai csúcsesemények házigazdái előtt – hangsúlyozta a magyar sportdiplomata. – Az év elején sokan adtak hangot az aggodalmuknak, mert valójában nem lehetett biztosra venni, hogy a nagy események forgatagában képesek lesznek-e a müncheni rendezők igazán rangos és közönségsikert arató eseménnyel kirukkolni, amely nemcsak a jegyvásárlók, hanem a televíziós közvetítők figyelmét is felkelti. Most már kijelenthető, hogy a München2022 parádés eseményként került be a sportág krónikáskönyvébe, annak ellenére is, hogy azt megelőzően az élvonalbeli atléták egy részének az amerikai földön megrendezett világbajnokságon és a Birminghamben lebonyolított Nemzetközösségi Játékokon is volt jelenése. Ehhez még annyit, hogy az idei atlétikai Eb a multisport-Európa-bajnokság egyik sporteseménye volt, de ez sem akadályozta meg az atlétikai versenyek rendezőit abban, hogy a minőségi elvárásoknak kiválóan megfeleljenek. Ráadásul éppen ennek a minőségnek és a jó felvezetésnek köszönhetően a televíziós nézettség adatai meglepetésre öt százalékkal jobbak voltak, mint 2018-ban Berlinben. Erre azért hívnám fel a figyelmet, mert a nagy sporteseményeket tévén követők száma az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutat, miközben az internetes közvetítések mutatói látványosan felfelé ívelnek.”

Egyedülálló adatbázis

Gyulai Márton szerint München globális sikerében kulcsszerepet töltöttek be a hatalmas tapasztalattal bíró és folyamatosan újításokkal jelentkező Eurovízió sportcsatornái, amelyek most az All Athletics program keretében egyedülállónak nevezhető videó-adatbázist bocsátanak az EA, a nemzeti szövetségek, a versenyszervezők, valamint az edzők és a versenyzők rendelkezésére.

Az innováció különleges termékéről van szó, amelynek internetes felhasználói néhány gombnyomással szemvillanásnyi idő alatt tudják visszakeresni az Európa-bajnokságok, a nemzeti bajnokságok és más fontos versenyek történéseit, hihetetlenül hangzik, de minden egyes számot. Így például egy magyar szakember számára is könnyedén elérhetővé válik a felvételek megtekintése, legyen az Krizsán Xénia vagy Halász Bence versenyzése vagy éppen azok ellenfeleinek a szereplése

– mondta befejezésül Gyulai Márton, hozzátéve, az EA tudomásul vette, hogy a szükséges anyagi fedezet hiányában Kolozsvár lemondani kényszerült a jövő évi U20-as Európa-bajnokság megrendezéséről, megüresedett helyét Jeruzsálem vette át.

(Borítókép: Drónfelvételen a 2023-as atlétikai világbajnokságra épülő Nemzeti Atlétikai Stadion Budapesten 2022. augusztus 4-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)