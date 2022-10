Nagy lépést tett Siklóson az összetett győzelem felé Bordás Dorina, miután a Strongwoman-kupasorozat utolsó előtti állomásán győzni tudott. A Jászberényben nevelkedett sportoló egészen elképesztő súlyokat képes megmozgatni, s bár sokan még mindig meghökkennek, mikor meghallják, mi is a szenvedélye, elismerésben sem szenved hiányt.

„Elég erősen sikerült a hétvége, pedig aggódtam kicsit, mert kifejezetten hosszú utazással járt. Cserébe amilyen messzi, olyan szép volt a versenyhelyszín – idézte fel a Prémium Média érdeklődésére Bordás a versenyt, melynek a siklósi vár szolgált otthonául. – Tényleg nem éreztem azt a mindent átütő erőt magamban, annál inkább az ellenfeleimben, így aztán furcsa érzések motoszkáltam bennem a verseny elején. Ehhez képest aztán minden jól alakult. Hatalmas öröm volt, hogy a végén csak sikerült behúznom az első helyet.”

Az öt versenyszám közül – a mezőnyben egyedüliként – ő tudott kettőt is megnyerni, így pedig az is belefért, hogy a rönknyomásban egyáltalán ne jöjjön ki számára a lépés.

A Strongwoman-sorozat döntője mellett – amelyben mostanra egyértelmű cél lett az összetett elsőség megszerzése – több erőemelő-verseny is vár még rá, így igencsak sűrű hetek elé néz még az ünnepekig.

„Örülök a győzelemnek, de annak még inkább, hogy izgalmas, jó versenyeken keresztül vezetett az út, amelyekből sokat tudtam tanulni. Ugyanígy állok most a Strongwoman-sorozat zárásához is. Halász-Veres Zsuzsival most Siklóson nagyon nagyot küzdöttünk, az ilyen erős ellenfelek mindig pluszmotivációt adnak a fejlődéshez” – tette hozzá. Kettejük versenyfutását jól példázza, hogy a kamionhúzásban mindössze négy század volt köztük, az öt versenyszám után pedig csak másfél pont rangsorolt az első és a második hely között.

A versenyző korábban úgy nyilatkozott, lényegében egy családi hagyománynak köszönheti – sokak által még mindig furcsállt – szenvedélyét és sikereit.

Édesapám testépítőként versenyzett, a bátyám pedig különböző küzdősportokban jeleskedett. Sokáig kézilabdáztam, ám egy térdszalagszakadás miatt abba kellett hagynom. A rehabilitáció alatt nem terhelhettem a lábamat, így maradt az erősítés, ez adta az első komoly lökést

– mesélte néhány hónappal korábban.

„Sokan gratulálnak az eredményeimhez, még ha néhányak reakciójából úgy is tűnik, megosztó, hogy egy fiatal lány az erősportok felé fordul. De számomra az a fontos, hogy soha ennyire nem kapcsolt ki még egyetlen sport sem, amit űztem. Őszinte örömet okoz, akár az erőemelés, akár a kamionhúzás – és ez nem csak a jó eredmények miatt van így” – tette hozzá.

Arról egy tavalyi interjúban mesélt, mekkora súlyokkal dolgozik.

Ha ki tudom hozni magamból a maximumot, akkor a mostani 160 kilogrammon még tudok javítani felhúzásban, a 170 kiló mindenképpen bennem lehet. Guggolásban a rekordom 147,5 kilogramm.

Az erősember-versenyein a „traktorgumik általában 220-230, a kőgolyók 60-80, a rönkök 40-42 kilósak”.

Dorina a Strongwoman-sorozat utolsó fordulója előtt egy győzelemmel és egy második hellyel az összetett élén áll, köszönhetően a többi között annak is, hogy az augusztusi versenyt megnyert Szabó Ágnes Siklóson csak negyedik lett a plusz 70 kilós kategóriában.