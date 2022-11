Nagyszabású gálával tér vissza Erdei Zsolt

Keveset hallottunk Erdei Zsoltról azóta, hogy 2020 augusztusában lemondott a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szakmai társelnöki posztjáról. Az utóbbi két évben újpesti műhelyét, a Madárfészek Akadémiát építette, fejlesztette, és nevelte szép csendben a fiatal tehetségeket. Most azonban visszatér a reflektorfénybe az általa szervezett nagyszabású gálával, amelyen nyolc bokszmeccs mellett két látványosnak ígérkező K-1-es viadalt is láthat a nagyérdemű.

Erdei Zsolt az amatőrök között olimpiai bronzérmes, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok, profiként pedig 2004 és 2009 között öt éven át őrizte a WBO félnehézsúlyú profi világbajnoki övét, majd Giacobbe Fragomeni legyőzésével a WBC cirkálósúlyú koronáját is begyűjtötte.

Visszavonulása után 2017-ben a MÖSZ elnökének választották, erről a posztjáról két éve mondott le. Hosszabb ideje újpesti műhelye, a Madárfészek Akadémia és az UTE ökölvívó-szakosztályának szakmai vezetője, és most látványosnak tervezett tízmeccses gálával tér vissza a reflektorfénybe. Persze már nem bunyósként, hanem mint tornarendező. A gálát az újpesti Kellner Ferenc Sportközpontban rendezik, a Madárfészek Akadémia otthonában. A Harcosok Viadala – dr. Lasz György Emlékverseny november 18-án, pénteken lesz, ahogy Erdei fogalmaz: „amatőr gála profi körülmények között”.

Nyolc amatőr bokszmeccs és két K-1-es viadal lesz látható a programban, Rehák Györggyel, a muay-thai és a K-1 hazai apostolával karöltve állítottuk össze a programot – mondta Erdei, aki szemmel láthatóan edzésben van, külleme versenyformáját idézi. – Arra gondoltunk, egy kicsit megvariáljuk, színesítjük a műsort két K-1-es összecsapással.

Madár szerint a sportág hazai helyben járása részben szakmai problémát takar, de nem csupán erről van szó.

„Roadshow-kat kellene szerveznie a szövetségnek, a sportágat népszerűsítő gálákat, hogy az emberek újra felfedezzék az ökölvívást, amely a mi időnkben, a kilencvenes éven végén, a kétezres évtized elején az egyik, ha nem a legnépszerűbb sportág volt idehaza. Persze ehhez kellett az 1997-es hazai rendezésű világbajnokság két aranyérme, majd a profi sikerek.”

Madár szerényen nem említi, hogy a negyedszázad előtti budapesti vb-n az ő és Kovács „Kokó” István diadala hozta lázba a publikumot.

A november 18-i gálán a mérkőzések győztese 200 000, a vesztes 80 000 forintot kap, ami az amatőr bunyóban komoly pénznek számít. Lesznek slágermérkőzések a programban. Kezdésként mindjárt a légsúlyú Szaka István csap össze a felvidéki magyar, de szlovák állampolgár Katona Tiborral, a Tomi Kid-istálló büszkeségével. Ezt követi az est slágermeccsének ígérkező Római Ruben–Alekszandr Dun összecsapás 63,5 kilóban, utóbbi versenyző ukrán, mindketten a Madárfészek Akadémián edzenek, Madár keze alatt.

„Rubent Cézárnak hívom, ez a beceneve, Sanyit, Alekszandrt pedig Vodkának becézem, szerintem ők vívják majd a legszikrázóbb közönségmeccset. Cézár 19, Vodka 18 éves, edzéseken is remek meccseken vívnak – jelezte Madár. – Presztízsmeccs lesz középsúlyban a pécsi Cservenka Róbert és a szegedi Oroyovwe Isaac találkozója, tavaly Győrben ők vívták a magyar bajnokság döntőjét, akkor Cservenka 4:1-re győzött, most bármi előfordulhat. Amúgy ő is nálunk, a Madárfészek Akadémián edz mostanában, de a Pécsi VSK-ban Alvics Gyula ökölvívója. A 92 kilóban Baracsi Dániel–Vincze István csata lesz, ez is a magyar bajnoki döntő visszavágója. Baracsi az én emberem, Vincze ceglédi, utóbbi Szellő Imre tanítványa. A két K-1-es mérkőzés közül a Máramarosi Patrik–Rehák Márk parti az országos bajnoki címről is dönt.”

Madár érdekes képet fest napjaink magyar bokszolóiról.

Nagyon szeretem ezeket a srácokat, pedig annyira szétszórtak! Van úgy, hogy az egyikük futócipőben jön le edzeni, ahelyett, hogy hozna magával bokszcipőt. Aztán nagyot néz, ha kifordul a bokája... Persze vannak kivételek, például a minap junior Európa-bajnoki címet szerző 70 kilós Nileborg Krisztián, akiben én az ifjúkori önmagamat vélem felfedezni. Óriási tehetség, céltudatosan is készül, iszonyú elszántságot látok benne. Beszélgettem is az akkori edzőjével, Terebesi Csabával, nagyon drukkolok neki, hogy vigye sokra majd a felnőttek között is.

Erdei szerint óriási probléma a sportágban, hogy a versenyzőknek muszáj dolgozniuk, mert nem élnek meg a bokszból.

„Ma már nincs olyan, hogy sportállás – említi Erdei. – Jó, hogy a szövetség néhány kiemelt versenyzőt komoly összeggel támogat, de ahhoz le kell tenni valamit az asztalra. Ördögi kör ez: ha nincs eredmény, nincs támogatás, viszont támogatás nélkül nincs eredmény. Ezért mennek el dolgozni a bunyósok. Annak idején engem a MASPED-Triász – akkor még úgy hívták, ma már Schenker – támogatott, mert a vezérigazgató fia is bokszolt. Kaptam 20 ezer forint bruttót, ami 12 ezer volt nettóban, és ha ehhez hozzátettük azt a 30 ezer forintot, amit az edzőmnél, Klein Csabánál kaptam, akkor már megengedhettem magamnak, hogy délelőtt és délután is edzésre járjak. Ma ez elképzelhetetlen, sokszor előfordul, hogy a tanítványaim az edzés kellős közepén elkéredzkednek, mert menniük kell dolgozni.”

A gálával, amelyet az In-Kal Security támogat, méltó emléket kívánnak állítani Lasz Györgynek, a MÖSZ korábbi alelnökének és mecénásának, aki haláláig a cégcsoport alapító-elnöke volt. A névadó november 17-én lenne 75 éves, ezért időzítették a következő, pénteki napra, 17 órára az eseményt. A műsort az Irigy Hónaljmirigy fellépése színesíti.

(Borítókép: Erdei Zsolt. Fotó: Kaszás Tamás / Index)