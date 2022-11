Kéz a kézben lennének ott a budapesti atlétikai vb-n

Miután egymásra találtak, most a jó formájukat keresik. Vindics-Tóth Lili Anna és Balázs, a férje is szeretne bizonyítani a budapesti atlétikai világbajnokságon. Zemen János, a legendás középtávfutó mutatja az utat, de amerikai edző segítségét is igénybe veszik.

Eltérő okok miatt a honvédos akadályfutó, Vindics-Tóth Lili Anna és Balázs, a férje, az újpestiek középtáv-specialistája sem olyan évet zár 2022-ben, mint amilyet szeretett volna. Lili, aki a tokiói olimpián – első felnőtt világversenyén – legjobbját közel tíz másodperccel megjavítva lett 18. a 3000 méter akadályon, idén lefékeződött, mert májustól a sok futónak gondot okozó IT (iliotibiális) szalagsérülése és a vírusfertőzése miatt hosszabb kezelésre szorult. Az akadályvételeket elhagyva csak síkon edzhetett, ezért aztán nem is számíthatott sok jóra a müncheni Európa-bajnokságon. Balázs, aki 2020-ban azzal hívta fel a figyelmet magára, hogy a fedett pályás országos bajnokságon Korányi Balázs 21 évig kitartó magyar rekordját megdöntve nyert a 800 méteren, idén csak árnyéka volt önmagának, az országos bajnokságon lemaradt a dobogóról, oda is lett az Eb-szereplése.

Sikerek helyett pofonok

„Nagyon nehéz és sajnos sikertelen évet zárok, amire az volt jellemző, hogy az elvégzett munkának nem volt meg az eredménye a versenyeken. A legjobban az bántott, hogy az Európa-bajnokságon nem kerültem a döntőbe, pedig jó formában voltam, jó és tartalmas edzések sokasága állt mögöttem, amikor a szalagsérülés jelei először mutatkoztak. Miután elkezdődtek a kezelések, jobban éreztem magamat, de aztán a gátas munkáknál mindig féltettem a lábamat, és ezért nem a megfelelő technikát használtam. Zavart, hogy egyetlen 3000-es akadályt sem futottam le az Eb előtt, de azt gondoltam, hogy erővel és szívvel mindent meg tudok oldani. Nem mondtam le a szereplésemet, ma viszont már azt gondolom, hogy ezzel nem segítettem magamon. A döntős szereplés elúszott, az elvégzett munka viszont nem veszett kárba. Két héttel az Eb után 3000 méter síkon a legjobbamat megközelítve 8:57-et futottam, ami mutatta a jó formámat. Balszerencsémre a szezon vége felé vírusfertőzést kaptam el, ezért többször már nem tudtam bizonyítani, hogy jó eredményekre lehetnék képes” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a hatszoros országos bajnok akadályfutónő, aki a 2014-es nankingi ifjúsági olimpián 2000 méter akadályon bronzérmet nyert.

„Próbálom rendezni a sorokat, erős motivációt érezve elkezdtem felépíteni magamat a következő évre – folytatta Lili, aki kitart Berkovics Imre, az edzője mellett, és azon sem változtat, hogy a Margit-szigetre jár edzésre. – Egyelőre csak annyit tehetek ehhez hozzá, hogy az egyéni csúcsom megjavításáról 2023-ban sem teszek le. És ha ez többször is sikerül, akkor lesz esélyem elindulni a hazai világbajnokságon, ami egyébként egyáltalán nem lesz könnyű feladat, de mindent meg fogok tenni azért, hogy sikerüljön.”

Keresi a 2020-as önmagát

Vindics Balázs mestere, az 1976-os montreali nyári játékokon az 1500 méteren döntőbe jutott Zemen János immár 46 éve vár arra, hogy az egyik tehetséges és lelkes tanítványának adasson meg az olimpiai döntős szereplés öröme. Nem kizárt, hogy ezt a boldogságot egyszer a most 28 esztendős Vindics is átélheti, de ehhez testileg és lelkileg is meg kell erősödnie.

„A párizsi olimpia a budapesti világbajnokság után a legfőbb motiváló erő számomra. Ahhoz, hogy valós esélyem legyen a kvalifikációra, vissza kell térnem a 2020-as formámhoz. Ez idén fedett pályán sikerült is, azonban nagy tanulsága az évnek, hogy nem elég eljutni oda, azt egy teljes szezonon át fent is kell tartani. Az edzőm hisz abban, hogy ismét képes lehetek egy olyan versenyévadra, mint amilyen a 2020-as volt, amikor országos csúcsot javítottam, négyszer futottam 1:46-os időt, és további három alkalommal 1:47 perceset. Ha most mércét állítok magam elé, akkor az csak a két évvel ezelőtti formám lehet, azok a futások, amikből akkor csak jó folytatásra következtethettem. Szeretném elkapni az elvesztett fonalat, és megacélozni magamat, ami a szó szoros értelmében azt jelenti, hogy végre elkezdtem súlyzókkal is erősíteni. Ebben nagy segítséget nyújt Loren Seagrave, a már a legmagasabb szinteken is bizonyító amerikai edző, aki pár hete felügyeli az erősítő edzéseimet – nyilatkozta Vindics az SzPress Hírszolgálatnak. – Talán hosszabb alapozásra lett volna szükségem, hogy ne forduljon kudarcba az országos bajnoki szereplésem, ami elvágta a München felé vezető utamat. Ez is egy tanulság. Próbálunk újítani, illetve jól bevált régi edzésmódszereket alkalmazni. Ráfeküdtünk az úgynevezett fartlek típusú edzésekre, ami sok 100-as sprintből áll, közben rövidke pihenőkkel. Az eredmény az aerob teljesítmény javulása lehet. Szeretnék jövőre egy jó fedett pályás szezont, majd arra építve és lelkileg megerősödve nekivágni a szabadtéri idénynek. Ami az ennél bővebb és bátrabb előrejelzéseket illeti, én már csak egy amolyan földhözragadt, óvatos ember vagyok, aki kerüli a nagy szavakat. Ezért most csak annyit mondhatok, hogy bizony jót tenne a lelkemnek, ha a párommal együtt én is ott lehetnék a budapesti világbajnokságon szereplő magyar válogatott tagjai között. Igyekezetemben Lili biztatására is nagy szükségem lesz” – mondta befejezésül Vindics Balázs.