Névtelen hősök, akik miatt is Budapestre figyel majd az egész világ

A 19 éves Bódi András és Annamária, a nála egy esztendővel fiatalabb húga is orvosnak készül, mindketten a BHSE atlétái, de az is közös bennük, hogy önkéntesként szeretnének dolgozni sportáguk 2023. augusztus 19. és 27. között megrendezésre kerülő budapesti világbajnokságán. Tudják, hogy milyen nehéz és felelősségteljes feladat vár rájuk a magyar sport történetének egyik legnagyobb nemzetközi sporteseményén, és azzal is tisztában voltak, amikor elküldték a szervezőbizottságnak a jelentkezésüket, hogy legkevesebb hétnapos szolgálat teljesítése a jelentkezés egyik alapfeltétele. Andrásnak a magasugrásban tokiói olimpiai bajnok, fedettpályás világbajnoki aranyérmes, kétszeres Eb-győztes olasz Gianmarco Tamberi a kedvenc atlétája, Annamária pedig a legjobban egy jamaikai csodafutónőt kedvelt meg, aki ki más lehetne, mint a háromszoros olimpiai bajnok és 10-szeres világbajnok, ráadásul négyszeres Gyémánt Liga-első helyezett Shelly-Ann Fraser-Pryce. Szerencséjüknek mondhatják, hogy mindkét sztáratlétával már karnyújtásnyi távolságba is kerülhettek az idei Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, amikor – nem először – önkéntesként segítették a házigazdák munkáját.

A toborzás tehát már megkezdődött, és ennek kapcsán mindenképpen említést érdemel, hogy az ezúttal is nélkülözhetetlen segítőtársak száma a tervek szerint a 2500 főt is elérheti. Az SzPress Hírszolgálat a gyülekező önkéntes csapatból elsőként a Bódi-testvérekkel vette fel a kapcsolatot, akik mindenekelőtt a jelentkezésük okáról beszéltek.

Tapasztalatukról és céljaikról

András : Az ismétlődő álom ezúttal is az, hogy egy világverseny szervezőbizottságának nehéz munkáját a magam tudásával és lelkesedésével segíteni tudjam, ugyanakkor nekünk, tanuló fiataloknak az is fontos, hogy ezzel a nyárvégi aktivitásunkkal a diákoknak előírt kötelező önkéntes munka feltételeinek is megfeleljünk. Első ilyen próbatételünk a 2019-es FINA junior úszó-világbajnokság volt, aztán következtek a Gyulai Memorial nemzetközi versenyek Székesfehérváron. Valamennyi próbatétel, még ha az elején kicsit izgultam is, élvezetes és hasznos volt a számunkra.

Annamária : Számomra is fontos, hogy egy hét leforgása alatt sikerülhet összegyűjteni az előírt 50 órás önkéntes munkámat, Ugyanennyire fontos, hogy atlétaként sportágam legnagyobbjaival kerülök majd egy társaságba, és ez kétségkívül egy kivételezett helyzetet jelenthet azokkal szemben, akik majd tévénézőként követik a világbajnokságot.

Tamberi és Fraser-Pryce a kedvencek

András : Nehéz a választás, de a közönségkedvenc Tamberi számomra is egy különleges jelenség, aki nem csak a magasugráshoz ért nagymester módjára, hanem a publikum meghódításához és „megtapsoltatásához” is.

Annamária: Fraser-Pryce csodálatos atléta, aki két olimpián nyert a 100 méteren, legutóbb pedig második lett Tokióban, ugyanott viszont első lett a jamaikai kvartettel. Tizenöt évig a világ élvonalában lenni, hát ezt kevesen tudják majd utánozni. Nagyon remélem, hogy eljön Budapestre és 35 esztendősen is érmet nyer.

Közel lenni az atlétákhoz

András : Annak örülnék, ha a világbajnokságon újra az atléták közelében dolgozhatnék, minden feladatra nyitott vagyok, akkor is, ha pakolni kell, vizet hordani, vagy gátakat állítani.

Annamária : Legutóbb Székesfehérváron nem a stadionban, hanem a versenyzők hivatalos szálláshelyén dolgoztam, ennek is nagyon örültem, mert láthattam, hogy miként alkotnak sportbaráti vidám társaságot, milyen ételekből választanak az étteremben, és mennyire tudnak felszabadultak lenni. Ha idén is az atléták szállodájába osztanak be, meg fogom köszönni, de legalább egyszer a stadionba, vagy legalább a bemelegítőhelyre ellátogatnék.

Tehetséges sprinterek

András: Kétszáz síkon vagyok a legjobb, de nagyon sokat kell még azért dolgoznom, hogy bekerüljek a legjobb 50 magyar sprinter közé.

Annamária: Jómagam is a 100 és 200 méterre készülök, fejlődésemben egy bokasérülés akadályozott, most éppen azon dolgozok az alapozás feladatait teljesítve, hogy behozhassam a lemaradásomat.

Fókuszban az orvosi hivatás

András: Orvos szeretnék lenni. Jelenleg két tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgámra készülök a XII. kerületi Budai Gimnázium diákjaként. Ha sikerrel veszem a felvételi akadályát, valószínűleg Pécsen folytathatom a tanulmányaimat, de az atlétikáról akkor sem szeretnék lemondani.

Annamária : Én a XI. kerületi Szent Margit Gimnáziumban készülök a középiskolai tanulmányaim befejezésére, ha minden igaz, az én utam is Pécsre vezet majd, az atlétikáról pedig egyetemistaként se szeretnék lemondani, mert az edzéseket és a versenyzést is megszerettem – mondta az SzPress Hírszolgálatnak a 18 esztendős honvédes atlétanő.

Végül egy tudnivaló. Az önkéntes regisztráció elérhetősége: https://volunteers.wabudapest23.hu/

(Borítókép: A Nemzeti Atlétikai Stadion 2022. október 28-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)