A világ legnagyobb sztárjai jönnek Budapestre, elkezdődött a jegyértékesítés

A világbajnokság szlogenje: Láss csodát!

„Mi nemcsak a pályán akarunk csodát látni, hanem a pályán kívül is. Nem csupán szuperhősöket akarunk látni Budapesten, hanem hétköznapi hősöket szerte az országban. Azt szeretnénk, ha az atlétikai világbajnokság hatására megsokszorozódna a hétköznapi hősök száma. Nekik nem kell világcsúcsot dönteniük, nekik a saját határaikat kell túlszárnyalniuk. Ezért indítottuk el a szurkolói klubot azoknak a hétköznapi hősöknek, akik legyőzik a lustaságukat, felkelnek a fotelből, és sportolni, mozogni, például futni kezdenek. Kiválasztottunk csaknem 40 sporteseményt az ország minden megyéjéből, és ehhez hozzávettünk még nyolc egyéni kihívást, amelyeket ha bárki teljesít, nem csak egészségesebb lesz, de fél áron vehet jegyet a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra” – fogalmazott Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

Ami a részleteket illeti, összesen 420 ezer jegy vár gazdára. A délelőtti programban egységesen 3000 forint a belépő, a hétköznapi esti program legolcsóbb belépője 6900 forint, a legdrágább 18 900, hétvégén 8900 a legolcsóbb, 22 900 a legdrágább.

Elérhetők bérletek is, szintén négy kategóriában, háromfajta opcióval. Négyéves kor alatt ingyenes a belépés, 18 év alatt és 65 év felett kedvezmény jár, illetve a családok is engedményt kapnak.

Fontos tehát, hogy elindult a hetkoznapihos.hu oldal, ahol megtalálható minden szükséges információ a Hétköznapi hős eseménysorozatról, és ahol 2023. január 1-től lehet regisztrálni a kedvezményekért. Minden egyes teljesítés után négy kedvezményes jegy vásárolható. A teljesítések száma korlátlan. A programban szerepelnek szabadidősport rendezvények, köztük ismert futóversenyek, a Balaton-átúszás, kerékpárversenyek és olyan egyéni kihívások is, amelyek bárhol teljesíthetők.

Ha például januártól valaki három kilométert fut, és ezt bizonyítja, kedvezményt kap, méghozzá 50 százalékot az esti program áraiból, tehát hétköznap 3500, hétvégén 4500 forintért megvásárolható a legolcsóbb felnőttjegy. A kedvezmény ugyanúgy érvényes a bérletárakra is.

A szervezők a Margitszigeten néhány futónak már oda is adták az első belépőket.

A 2023. augusztus 19-én kezdődő eseményre a szervezők nagyságrendileg 200 ország több mint 2000 sportolóját várják.

Világsztárok és magyar klasszisok

A sajtótájékoztatón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a világbajnokság kormánybiztosa hangsúlyozta, ez lesz Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, sőt, minden jel arra utal, hogy 2023-ban a világon is. Hozzátette, a statisztikáknak és a várakozásoknak megfelelően a világ minden tájáról körülbelül egymilliárd érdeklődőt vonz az olimpia és a labdarúgó-világbajnokság után az atlétikai vb, a világsport harmadik számú sporteseménye.

A világbajnokság minden estéjén rendeznek döntőket, és minden este szurkolhatunk majd magyar atlétának is, köszönhetően annak, hogy várhatóan rekordszámú, akár 20-25 tagú is lehet a magyar válogatott. Köztük lesznek például a 2022-es müncheni Európa-bajnokság magyar érmesei: Halász Bence, aki idén törte át a 80 méteres álomhatárt és lett ezüstérmes kalapácsvetésben, Kozák Luca, aki országos rekordot döntve érte el élete legnagyobb sikerét 100 méteres gátfutásban és nyert szintén ezüstöt, valamint Madarász Viktória, aki országos csúccsal ért be harmadikként 35 kilométeres gyaloglásban.

Köszönhetően az atlétika változatos versenyszámainak és a lebonyolítás rendjének, minden napszakban és a nézőtér minden pontján láthatóak érdekességek és világsztárok. Minden bizonnyal itt lesz az év férfi atlétája, a lassan már a felhőkig ugró világcsúcstartó, Armand Duplantis rúdugró, de az örökifjú sprinter Shelly-Ann Fraser-Pryce is.

Kilenc napig Magyarországra figyel a világ

A világbajnokságot augusztus 19–27. között rendezik meg a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központban, augusztus 20-án pedig különleges környezet várja majd a fővárosba látogatókat. Egyébként ezen a napon rendezik meg a férfi 100 méteres síkfutás döntőjét, illetve a kalapácsvetés fináléját is. A jegyek az öt délelőtti és kilenc esti programra külön-külön vásárolhatók meg.

Hat versenyt, a férfi- és női maratont, illetve a 20 és 35 kilométeres gyaloglást Budapest belvárosában rendezik, ezek a versenyek mind ingyenesek. A maraton rajtja a Hősök terén lesz, a mezőny a terv szerint az Andrássy úton halad végig, átmegy a Lánchídon és az alagúton, majd a Várkert Bazár érintésével tér vissza a hídra, és halad tovább ismét az Andrássy úton a Hősök teréig. A futóknak négy kört kell majd teljesíteniük Budapest világörökség részét képező, történelmi belvárosában.

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke azt mondta: „Nagy örömünkre szolgál, hogy először rendezik meg Közép-Európában a szabadtéri atlétikai világbajnokságot. Magyarország nagyon gazdag sporttörténelemmel rendelkezik, és már bizonyította, hogy kiváló házigazdája a nagy sporteseményeknek, köztük az atlétikai versenyeknek, Budapest pedig egy lenyűgöző város, amely tökéletes környezetet biztosít majd a világ legjobb atlétáinak. A helyi szervezőbizottság reméli, hogy minden idők legjobb világbajnokságát rendezi meg, és én nagyra értékelem ambíciójukat. Mindig meg kell próbálnunk magasabbra tenni a lécet a legfontosabb eseményünkön, ahogyan azt a sportolóink is teszik.”

A jegyek elérhetőek online a jegy. atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon, illetve megvásárolhatók az Eventim jegyirodáiban és partnereinél országszerte.

(Borítókép: atletikaivilagbajnoksag.hu)