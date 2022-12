Itt a végső döntés: a korcsolyázószövetség elbúcsúzott a Liu fivérektől

Szűkszavú, szikár közleményt fogalmazott meg a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, miután 2022. december 20-án rendkívüli elnökségi ülést tartott. Ebben az alábbi döntést hozta nyilvánosságra.

A MOKSZ Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor, kiváló gyorskorcsolyázóink által előterjesztett országváltási kérelemhez hozzájárul és saját hatáskörében eljárva a 2022/23. évi 15. sz. elnökségi határozatban hivatkozott követelések érvényesítésétől eltekint. A MOKSZ a Liu testvérekkel fennálló jogviszonyát lezártnak tekinti. A MOKSZ sajnálattal veszi tudomásul a Liu fivérek országváltási szándékát és fájó szívvel búcsúzik, ugyanakkor köszönetet mond a közösen elért, felejthetetlen sikerekért Magyarország első téli olimpiai bajnokainak, akik kitörölhetetlenül beírták magukat hazánk sporttörténelmébe. További pályafutásukhoz sok sikert kíván Liu Shaoangnak és Liu Shaolin Sándornak.

Az Index december elején írt arról, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségben tárgyalnak a Liu fivérek elengedéséről, pontosabban annak feltételeiről. A szövetség már novemberben hozzájárult a testvérek országváltásához, de akkor még tartotta magát ahhoz az állásponthoz, hogy csak akkor engedi el a két olimpiai bajnokot, ha visszafizetik azt a pénzt, amit a legutóbbi olimpiai ciklus négy éve alatt rájuk költöttek.

Nem tartoznak semmivel

A MOKSZ elnöke, Kósa Lajos korábban még azt is mondta, hogy ők is költségvetési pénzből gazdálkodnak, a felkészülési támogatás visszafizetésétől nincs is joguk eltekinteni.

Mintegy két héttel ezelőtt azonban kifejezetten baráti közös képet posztolt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán a Liu fivérekkel szelfizik, és a képe alatt az alábbi szöveg olvasható:

Sok sikert az új kalandhoz!

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökségének mai döntése után pedig hivatalosan is eldőlt: a MOKSZ a 2022/23. évi 15. sz. elnökségi határozatban hivatkozott követelések érvényesítésétől eltekint. Vagyis az olimpiai bajnokok nem tartoznak semmivel a szövetségnek.

A Liu fivérek megkezdhetik életük új kalandját.

(Borítókép: Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokon szerzett érmekkel Budapesten 2022. február 18-án. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)