Milák Kristóf bejelentkezett a 100 pillangó aranyérmére is

Csütörtökön ötödik lett a 4×200 méteres gyorsváltónk, 200 háton Telegdy Ádám hatodik, Kovács Benedek Bendegúz nyolcadik. Döntőbe jutott Szabó Szebasztián 50 gyorson, Molnár Dóra és Burián Katalin 200 háton lett finalista. Pénteken készülhetünk Milák Kristóf megkoronázására a 200 után a 100 pillangón is, toronymagasan a legjobb idővel került a döntőbe.

Kis túlzással Szőke Kató, a helsinki olimpia kétszeres bajnoka óta nincs igazán közünk a női úszás király(nő)számához, a 100 méter gyorshoz – ezúttal sem volt. A sportág nagyasszonya, a 28 éves svéd Sarah Sjöström az örök esélyes, most is az utolsó centiméterekig versenyben volt a nála kerek tíz évvel fiatalabb ausztrál Mollie O'Callaghannel, de a benyúlás jobban sikerült a vörösesszőke riválisnak, és a svéd saját világcsúcsától, a 21,71-től több mint egy másodperccel elmaradva második lett. Sjöström egyébként ugyanebben a medencében, a 2017-es vb-n úszta a máig élő világrekordját.

18 Mollie O'Callaghan Galéria: Milák bejelentkezett a 100 pillangó aranyérmére is (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Aztán következett a végtelenített Milák-show újabb jelenete – újabb szédületes produkcióval. A 100 méter pillangó elődöntőjében a 200 világcsúcstartója kerek egy másodpercet vert az egész mezőnyre, és 50,14-gyel, élete második legjobb idejével elsőként került a péntek esti fináléba. Egyéni csúcsa egyben az Európa-csúcs, a 49,68, amit a tokiói olimpia döntőjében úszott. A második leggyorsabb, a kanadai Joshua Liendo Edwards 51,14-et ment, és rettentő boldog volt ezért... Milák most nem jött ki az újságírókhoz, készült a programzáró váltóra.

Molnár Dóra viszont kijött, és volt is rá oka, hogy ne bujdosson el, mert gyönyörű úszással negyedik lett a 200 méter hát elődöntőjében, bement 2:10 alá, ahogy ígérte, Burián Katalinnal együtt döntős lett! Dóra a hetedik, Kata a nyolcadik idővel. A 16 éves budafoki lányt klubja, a Budafóka SE gyermekúszói biztatták a tribünről.

Hallottam őket, és rengeteget jelentett a biztatásuk – mondta Dóra, a XXII. kerületben úszófellegvárat kialakító Horváth Tamás tanítványa. – Az egyéni csúcsom fél másodperccel jobb ennél a 2:09,94-nél, azt jó lenne megjavítani a döntőben.

Jó bizony...

18 Szabó Szebasztián Galéria: Milák bejelentkezett a 100 pillangó aranyérmére is (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Szabó Szebasztián egyre jobban belemelegedik, minden egyes úszással közelít csúcsformájához a délvidéki fiatalember, aki öt éve, az akkori budapesti vb-n még nem indulhatott magyar színekben. Szabó, a Győri Úszó SE versenyzője szépen bement 22 másodperc alá, és 21,81-gyel, a hetedik legjobb idővel lett finalista.

Sikerült, amit elterveztem, 21,7 a cél, az szerintem holnap meg is lesz a döntőben – mondta a frankfurti születésű, de Zentán nevelkedett 26 éves úszó. – Nem mondom, hogy tökéletes volt, mert az elején egy kicsit lassabb voltam a kelleténél, de belejöttem. Egyre jobban megy az 50 gyors, minél több nagy versenyen akarok indulni, hogy szokjam ezt a légkört.

A 200 férfi hát döntőjében két magyar is ott volt. Telegdy Ádám részvételén nem csodálkozhatunk, hiszen ő Tokióban, az olimpián ötödik volt, de az érdi Kovács Benedek Bendegúz döntőbe jutása kellemes meglepetés. Az amerikai Ryan Murphy, a szám királya most is győzött, Telegdy hatodiknak, Kovács nyolcadiknak ért célba.

Úgy éreztem, hogy ajándék volt nekem ez az úszás, maradéktalanul kiélveztem a közönség biztatását – mondta Telegdy, akinek az édesapja válogatott kosaras volt. – Egyéni csúcsot lehet az Európa-bajnokságon is úszni, Rómában meg is próbálom, ötödik hely az olimpián, most meg egy hatodik, ez jó, mert stabilizálom a helyemet az élvonalban.

A 4×200 méteres férfi gyorsváltó döntője előtt a vérmesebb magyar szurkolók már az éremről, sőt, az ezüstről fantáziáltak, de hát ahogy azt később Milák Kristóf nagyon bölcsen hangsúlyozta, az érmeket sohasem adják oda előre, azokért meg kell küzdeni a vízben. Nagy lehetett a nyomás a magyar kvartetten, egyrészt azért, mert öt év után először álltak össze ismét – 2017-ben, Indianapolisban Márton, Németh, Holló, Milák összetételben lettek junior világbajnokok –, másrészt többen is várakozás felett úsztak reggel az elődöntőben. Legfőképpen Márton Richárd, aki két másodpercet javított legjobbján, és még azt is megkockáztatta, hogy ebből is tud faragni este. Sajnos nem tudott, majdnem két másodperccel elmaradt délelőtti eredményétől. Németh Nándor viszont nagyon odatette magát, felhozta a váltót hatodiknak, ezt Holló is tartotta, majd következett Milák, a magyar torpedó. Szédületes időt repesztett, ami az ötödik helyhez és egy új országos csúcshoz (7:06,27) volt elegendő.

18 Holló Balázs, Milák Kristóf, Németh Nándor, Márton Richárd Galéria: Milák bejelentkezett a 100 pillangó aranyérmére is (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Némethet kivéve nem voltak különösen boldogok a váltó tagjai. „Ezt még gyakorolni kell, öt éve nem úsztunk együtt, nekem különben is nehéz évem volt, majd az Eb-re még jobbak leszünk”, mondta Márton, aki fájlalta, hogy nem tudta megúszni a délelőtti, 1:46-tal kezdődő egyéni legjobbját.

Túl sok idő telt el, úgymond, anélkül, hogy lett volna közünk egymáshoz – értékelt Milák. – Az érem borzasztóan jól hangzik a médiában, de ez nem így működik, ez nem egy gyerekmese, erre készülni kell. De van bennünk potenciál, hiszek és bízom magunkban.

Milák beszélt a száz pillangó pénteki döntőjéről is.

Mint már mondtam, az érmeket nem osztják ki előre, mindenkinek ugyanúgy le kell úsznia a száz métert, nekem sem akasztják a döntő előtt a nyakamba az érmet. Meg kell küzdenem érte, mint bárki másnak. Nagyon érdekes versenyre számítok. Nagyon kíváncsi leszek magamra és a többiekre is. Most változott a szituáció, a számnak a top 1-es úszója úgy döntött, hogy ő ezt a versenyt kihagyja. Engem ez semmiben nem befolyásol, ugyanúgy le fogom úszni a távot, mint ha Dressel is itt lenne. Igyekszem a legjobb időeredmény elérésére, a legjobb kivitelezésre, a legjobb minőségre. Többet készültem idén a százra, mint bármikor máskor, de még nem érzem a magaménak, bár jó úton haladok. Szeretnék 50 alatt úszni hazai közönség előtt. Világcsúcs? Egyelőre még a 49,68-ban, az Európa-csúcsomban sem hiszek.

Ehhez csak annyit tehetünk hozzá, hogy Milák a 200 pillangó döntője előtt is maximum egy 1:51-gyel kezdődő időben bízott, aztán 1:50,34-es világcsúcs lett a vége...

Az ínyencek kedvéért a részidők: Márton 1:48,12 perc, Németh 1:45,73, Holló 1:47,74, Milák 1:44,68.

Döntők

100 m női gyors: 1. Mollie O'Callaghan (ausztrál) 52,67 mp, Sarah Sjöström (svéd) 52,80, 3. Torri Huske (amerikai) 52,92.

200 m női mell: 1. Lilly King (amerikai) 2:22,41 perc, 2. Jenna Strauch (ausztrál) 2:23,04, 3. Kate Douglass (amerikai) 2:23,20.

200 m férfi hát: 1. Ryan Murphy (amerikai) 1:54,52 perc, 2. Luke Greenbank (ausztrál) 1:55,16, 3. Shaine Casas (amerikai) 1:55,35, ...6. Telegdy Ádám 1:56,91, ...8. Kovács Benedek Bendegúz 1:58,52.

200 m férfi mell: 1. Zac Stubblety-Cook (ausztrál) 2:07,07 perc, 2. Ju Hanaguruma (japán) 2:08,38, 2. Erik Persson (svéd) 2:08,38.

4×200 m férfi gyorsváltó: 1. Egyesült Államok 7:00,24 perc, 2. Ausztrália 7:03,50, 3. Nagy-Britannia 7:04,00, ...5. Magyarország (Márton Richárd, Németh Nándor, Holló Balázs, Milák Kristóf) 7:06,27, új országos csúcs.

(Borítókép: Milák Kristóf. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)