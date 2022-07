„Mint a hasba rúgás” – egy szakmailag értékelhetetlen meccs értékelése

„Hat-háromig egész jól nézett ki a dolog, nem véletlen, hogy ott időt is kértek. Nem lett volna szabad hagynunk, hogy onnan visszajöjjenek a meccsbe – mondta csalódottan Märcz Tamás szövetségi kapitány az Egyesült Államoktól szétlövésben elszenvedett vereség után. – Különösen a meccs második felében sokat hibáztunk, a taktikai fegyelmezetlenségek rányomták a bélyegüket a meccs alakulására. A fegyelmezetlenségek miatt a szerkezetbe is bele kellett nyúlnunk, gyengítve azt, miközben még viszonylag sok idő volt hátra – utalt a kipontozódások miatti taktikai lépéskényszerre.

„Nem tudnék egyetlen okot mondani, mitől lett ennyire hullámzó a játék. Nem játszottunk jól, de így is megvoltak az esélyeink, hogy jóval korábban lezárjuk a mérkőzést, nem kellett volna az utolsó pillanatokban még az emberelőnyre bízni magunkat.”

„Nem volt egyszerű az előző két nap, de azt éreztem, az olaszok elleni vereségből úgy ahogy kimásztunk. Nagyon szerettük volna meghálálni a támogatást a közönségnek, akik most sem hagytak minket cserben. Marad a 7. hely megszerzése, ennek is megvan a jelentősége, már csak a drukkereink miatt is, de piszok nehéz lesz. Ahogy elnéztem Montenegrót, ugyan nem jutottak a négybe, de a második hétre sokkal jobban építették fel magukat, mint amikor a csoportban találkoztunk” – tekintett előre a kapitány.

„Ha az olasz meccsre azt mondtam, öklös a gyomorba, ez most egy hasba rúgással ér fel” – kesergett a válogatottat 2017 óta irányító Märcz Tamás.

„Két célunk volt a meccs előtt, hogy Alexander Bowent és Hannes Daube-ot kivegyük a játékból. Ehhez képest meg kell nézni, ki lett a mérkőzés legjobbja az amerikaiaknál – bosszankodott Varga Dénes, aki szerint ugyanabba a hibába esett a válogatott, mint az olaszok elleni negyeddöntőnél: – Nemhogy kivettük volna a játékból a legjobbjaikat, még a kezükre is játszottunk a hibáinkkal. Sokat hibáztam én is, de sajnos nem csak én. Nincs más hátra, minthogy kiadjunk magunkból mindent az utolsó meccsen. Ezzel tartozunk magunknak és a kilátogató szurkolóknak is” – tette hozzá a csapatkapitány, aki még így is két gólt tett a közösbe. Néhány sorral odébb aztán már arról elmélkedett egy másik újságírónak, nem tudja, miért ment neki is gyengén a kapu előtt: „Talán minden tehetségemet, ami volt, a labdán keresztül transzportálták egy másik valóságba, ahol mesehősök játszanak boldogan vele..."

„Borzalmas mérkőzés volt, szakmailag értékelhetetlen. Próbáltunk menni előre, de nem ment semmi. Kicsit az egész világbajnokságunk ilyen. Nem tudnék felidézni olyan meccset, amikor tényleg jól játszottunk volna. Nagy csalódás ez, nagyon szomorú voltam már az olaszok elleni vereség után. Ami ezen a vb-n történt, csak magunknak köszönhetjük. A közönség jelenti az egyetlen pozitívumot, értük próbáltunk menni előre ma is, és próbálunk menni majd vasárnap is” – mondta keserűen a péntek este szintén kétgólos Zalánki Gergő.

„Felesleges azon gondolkodnunk, hogy bennünk maradt-e az olasz mérkőzés, akár pszichésen, akár fizikálisan, mert a maiak alapján egyértelmű rá a válasz. A 7. helyért kell játszanunk a hazai rendezésű világbajnokságon, ennél beszédesebb dolgot nem kell, nem is lehet mondani” – fogalmazott Manhercz Krisztián, aki láthatóan emésztette magát az utolsó másodpercekben, emberelőnyben elhibázott lövése miatt, még akkor is, ha három találatával – Nagy Ádámmal holtversenyben – a magyar csapat legeredményesebb játékosa volt.

„Mindig komoly vízválasztó, hogy az első négyért vagy az öttől nyolcadik helyért játszol. Nehéz ilyenkor összeszedni magad, küzdöttünk rendesen magunkkal az elmúlt napokban, mert sokkal többre vágytunk előzetesen. Úgy látszik, nem sikerült megfelelően összeszednünk magunkat – idézte fel a vb-n szerzett tapasztalatait és az olaszok elleni vereség óta eltelt időt az emlegetett Nagy Ádám. – Ha magamra gondolok, azzal sem lehetek elégedett: a meccs elején azt éreztem, kóválygok a vízben. A második negyedtől össze tudtam kapni magam, a góljaimnak örülök, de másnak nem tudok” – zárta gondolatait.

Vasárnap az 5. helyért Szerbia–Egyesült Államok-meccset rendeznek, nekünk pedig marad a csata a 7. helyért – a csoportban egyszer már legyőzött Montenegró ellen.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

FÉRFI VÍZILABDA

Az 5–8. helyért

Magyarország–Egyesült Államok 11–11 (4–3, 2–2, 2–3, 3–3) – szétlövéssel: 4–5

Korábban

Az elődöntőben

Olaszország–Görögország 11–10(4–2, 2–3, 1–1, 4–4)

Spanyolország–Horvátország 10–5(3–3, 2–0, 2–2, 3–0)

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)