A pólószövetség elnöke a vizes vb-ről: „Bizonyítottuk, hogy nincs lehetetlen”

– Ugyan két nap még hátravan, de a szervezői munka dandárja már lement, hogy értékeli ezt a rendhagyó világbajnokságot?

– Február 7-én mondtuk ki, hogy világbajnokságot fogunk rendezni, azóta pedig a szervezői csapat rengeteget dolgozott, el is fáradtunk, de még nem dőlhetünk hátra – állt az Index rendelkezésére Vári Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke. – A visszajelzések alapján Sopronban, Debrecenben és Szegeden is jól vizsgáztunk. Egyúttal jól vizsgázott az új formátum a több várossal, több helyszínnel. Sokat segített, hogy összeszokott, rutinos szervezői csapatunk van, és itt nemcsak a vízilabdára, hanem a műugrókra, műúszókra, az úszókra is gondolok. Tudtuk, hogy nagy kihívás lesz Fukuoka visszalépése miatt alig négy hónap alatt megszervezni a világbajnokságot, de bizonyítottuk, hogy nincs lehetetlen. A nemzetközi szövetség vezetői elégedettek és mi is azok lehetünk. A kollégáimnak és a szurkolóknak egyaránt köszönettel tartozom. Utóbbiak fantasztikus hangulattal járultak hozzá ehhez a világbajnoksághoz, a medencében látott játékot ők teszik teljes egésszé.



– Melyek a vb-rendezés főbb tanulságai?

– Rengeteg dolog akadt, főleg a négy helyszínen történt párhuzamos rendezés miatt. Ezzel elértük, hogy ne legyenek délelőtti meccsek, ami a szurkolók szempontjából jó volt, hiszen délutánonként csak jobban meg lehetett mozgatni őket. S jó volt a sportolóknak is, hogy délelőtt nyugodtan készülhettek, edzhettek és délután, este játszották a mérkőzéseiket. Az olimpiát és a korábbi világbajnokságokat leszámítva az élettől elég távoli dolog volt, hogy reggel már meccsre kell készülni. Arról nem is beszélve, hogy így valóban kihasználhattuk a létesítményeket, amelyek Magyarországon a sportág rendelkezésére állnak. A tapasztalat azt mutatja, sikeres volt az elképzelés, és jó irányba álltunk vele. Úttörő gondolat volt, amelyből a reakciók alapján rendszer is lehet a jövőben.

– Ha már rendhagyó dolgok... Nyilván a történelmi hagyományok miatt, de elég rendhagyó világbajnoki végjáték az, amikor a női válogatott van a középpontban és nem a férfi.

– Ez igaz, de egyáltalán nem váratlan jelenség. Ha visszamegyünk egy kicsit az időben a belgrádi Európa-bajnoki döntőig, amit meg tudtunk nyerni, azt gondolom, ott jött el az a pont, ahol valóban szintet lépett a női vízilabda a szurkolók szemében is. Igen is kiderült, hogy a női póló nagyon látványos, nagyon dinamikus tud lenni, teljesítményben pedig sokszor nemhogy megközelítik, de talán túl is szárnyalják a férfiakat. Most a lányoknak sikerült jobban, a fiúknak kevésbé, de ez egy és ugyanaz a család. Nagyon szurkolunk majd szombat este és nagyon büszkék vagyunk már most rájuk. Az igazán fantasztikus dolog pedig az, függetlenül Budapesttől és a hazai rendezésről, hogy mindkét szakágban olyan csapatunk van jelenleg, amely bármely nagy világeseményen éremesélyes. Még vége sincs a világbajnokságnak, már nyakunkon az Európa-bajnokság, ahol a fiúk ismét bizonyíthatják ezt.

– A férficsapat teljesítménye miatt joggal lehet hiányérzetünk?

– Játékosként is megtapasztaltam, milyen az, ha pont a negyeddöntőre jön ki egy világeseményen a legrosszabb teljesítmény (az interjú az amerikaiak ellen elbukott péntek esti találkozó előtt készült – a szerk.). Egy kis koncentrációkiesés is azonnal megbosszulhatja magát és máris nem az érmekért játszunk. Ez most így alakult, de azt gondolom, az elmúlt időszakban nagyon komoly nemzetközi és hazai mérkőzésszámot játszottak a mieink, ami nem mentség, de mutatja, mekkora terhelést kap egy játékos, ilyenkor benne van, hogy nem sikerül mindig a legjobbat kihozniuk önmagukból. Ettől függetlenül tartom, bármilyen verseny jön, a férfi és a női válogatottunk egyaránt aranyesélyesként vág neki.

– Az Egyesült Államok elleni női döntőre is igaz lehet ez az állítás?

– Mindenki tudja, hogy az amerikaiak mennyire erősek a női vízilabdában, de remélhetőleg sikerül szombat este is olyan hangulatot teremteni, olyan segítséget adni a lelátóról, ami segít majd a lányoknak meglepetést okozni. Fantasztikus volt a helyszínen átélni a hollandok elleni elődöntőt. Óriásit küzdöttek a lányok, de ez másként nem is működik. Hasonló teljesítménnyel bármi lehetséges.

– A fiúk végig telt ház előtt játszottak, a női meccseken viszont a negyeddöntőben és az említett elődöntőben is akadtak üres helyek. A nézőszámokkal mennyire elégedettek?

– Szervezőként a FINA és a többi sportág képviselői számára fenn kell tartanunk helyeket, sokszor ezek maradnak üresen. Emiatt csalóka tud lenni a látvány. Lehet, a női meccseken maradt pár százaléknyi kihasználatlan kapacitásunk, de a másik oldalon elmondhatjuk, még soha, egyetlen világeseményen sem történt meg a női pólózás történetében az, hogy sorozatban ilyen sok néző előtt rendezték volna a meccseket. Hangulatban és látványban sem tapasztaltam lényeges különbséget. Nemzetközi példák között is a legmagasabb szinten emlegetik azt, ami a Margitszigeten történik, ezért pedig ismét a szurkolóknak tartozunk köszönettel.

­– Ahogy arra már utaltunk, a világbajnokság után viszonylag hamar, augusztus végén jön az Európa-bajnokság Splitben. Ott mi lesz az elvárás?

– Ez mindenkinek szép kihívás lesz. Biztos vagyok abban, hogy a szakmai stáb már most azon van, hogy rendben legyen ne csak a lányoké, a fiúk önbizalma is. A srácok is elmondták, nem arra készültek, hogy az ötödik helyért kell majd játszaniuk. Éremre, érmekre vágytak. De ismerve őket, nem aggódom, hogy ne tudnák hamar túltenni magukat a történteken. Főleg, hogy adott a következő feladat: Magyarországon vízilabdázóként viszont akkor is a kétszáz százalékos teljesítmény az elvárás, ha hajnalban felkeltenek és kell azonnal a vízbe ugrani. Az Európa-bajnokságon ugyanúgy négy közé várjuk mind a két csapatunkat.

Az Indexen kiemelt figyelemmel követjük a hazai vizes világbajnokságot, mellékletünkben minden fontos információt megtalál az eseményt illetően.

(Borítókép: Vári Attila. Fotó: Papajcsik Péter / Index)