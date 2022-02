Ijesztő sérülés, aranyérmes szupermodell – ez volt a pekingi téli olimpia 5. napja

A pekingi téli olimpia keddi napján tíz aranyérmest avattak, illetve bemutatkozott a 2022-es játékokon a sífutó Kónya Ádám is. Lássuk, mi történt az ötödik napon!

Marad a döntés

A nap rögvest egy rossz hírrel indult számunkra, hiszen elutasították a magyar óvást, így Liu Shaolin Sándornak le kellett mondania a tegnap néhány percig magáénak érzett aranyéremről.

Az így bronzérmes Liu Shaoang büszkén viseli az érmét, elmondása szerint túltették magukat az ítéleten.

Címvédés férfi szuperóriás-műlesiklásban

Az osztrák Matthias Mayer megvédte címét férfi szuperóriás-műlesiklásban a pekingi téli olimpia keddi napján – számolt be róla az MTI.

A 31 éves versenyző mindössze négy századdal bizonyult gyorsabbnak a meglepetésre második amerikai Ryan Cochran-Siegle-nél, aki eddigi pályafutása során mindössze kétszer állhatott dobogóra a világkupa-sorozatban, igaz, egyetlen futamgyőzelmét ebben a számban aratta 2020 decemberében. Harmadikként a szakági világkupában élen álló norvég Aleksander Aamodt Kilde zárt.

A nagy esélyesek közül elsőként a skandináv versenyző csúszott le a technikás pályán, amely alaposan megrostálta a mezőnyt, ugyanis a 47 indulóból tizenhárman kiestek, köztük az összetett vk-ban listavezető svájci Marco Odermatt és hétfőn lesiklásban győztes honfitársa, Beat Feuz is. Kilde nagyszerű sízéssel egy másodperces előnnyel át is vette a vezetést. Az utána indulók közül mindössze ketten tudtak jobb időt elérni nála, Mayer és Cochran-Siegle is a lejtő alsó szakaszán volt gyorsabb.

A magyar születésű, de izraeli színekben induló Szőllős Barnabás 30. lett.

Mayer pályafutása harmadik ötkarikás aranyát nyerte, ugyanis nyolc éve Szocsiban lesiklásban is első lett, illetve hétfő óta van egy bronza is a leggyorsabb számban. Érdekesség, hogy felnőtt világbajnokságon még soha nem állhatott dobogóra. Kilde és Cochran-Siegle egyaránt az első érmét nyerte felnőtt világversenyen.

Sorozatban harmadszor lett aranyérmes

PEKING 2022

ALPESI SÍ, FÉRFI SZUPERÓRIÁS-MŰLESIKLÁS

1. Matthias Mayer (Ausztria) 1:19.94 perc

2. Ryan Cochran-Siegle (Egyesült Államok) 1:19.98

3. Aleksander Aamodt Kilde (Norvégia) 1:20.36

Ijesztő és horrorsérülés

Vissza a kevéssé örömteli hírekhez. A női hokitorna csúcsrangadóján a négyszeres bajnok, így rekordgyőztes Kanada 4–2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat. A találkozót ugyanakkor egy ijesztő sérülés szakította meg, az egyik amerikai játékos véletlenül úgy arcon találta az egyik játékvezetőt, hogy több helyen is felszakadt a bőre, és ápolásra szorult.



Rosszabbul járt az amerikai alpesi síző. Nina O’Brien még tegnap szenvedett súlyos sérülést óriás-műlesiklásban, azóta pedig kiderült, hogy a szárkapocs- és sípcsontja is eltört.

Amerikai modell nyert aranyérmet Kínának Pekingben

A 18 éves Elieen Gu (Ku Aj-ling) San Franciscóban született, és 2019 óta versenyez kínai színekben, mindemellett pedig neves márkáknak modellkedik.

Maga Gu is alig hitte el, hogy az utolsó körben milyen négy és fél fordulatos ugrást hajtott végre, amivel végül megnyerte a big air versenyszámot. A fiatal lánynak örömkönnyek szöktek a szemébe a győzelem után.

SÍAKROBATIKA, NŐI BIG AIR

1. Ku Aj-ling (Kína) 188,25 pont

2. Tess Ledeux (Franciaország) 187,50

3. Mathilde Gremaud (Svájc) 182,50

Ledecká megvédte hódeszkás olimpiai bajnoki címét

Ester Ledecká megvédte hódeszkás olimpiai bajnoki címét párhuzamos óriás-műlesiklásban – adta hírül az MTI.

A cseh versenyző rendkívül könnyedén ismételte meg négy évvel ezelőtti sikerét, ugyanis hatalmas fölénnyel nyerte meg a kvalifikációt, majd a nyolcaddöntőtől kezdve egyetlen ellenfele sem tudott vele végigmenni a pályán, így kétség sem férhetett újabb aranyérméhez. Mögötte az osztrák Daniela Ulbingé lett az ezüstérem, és a szlovén Gloria Kotniké a bronz.

Ledecká Phjongcshangban azzal írt történelmet, hogy nemcsak hódeszkában, hanem alpesi síben is olimpiai bajnok lett, méghozzá szuperóriás-műlesiklásban.

HÓDESZKA, NŐI PÁRHUZAMOS ÓRIÁS-MŰLESIKLÁS

1. Ester Ledecká (Csehország)

2. Daniela Ulbing (Ausztria)

3. Gloria Kotnik (Szlovénia)

A férfiaknál a világbajnok Benjamin Karl diadalmaskodott, aki ezzel megkoronázta pályafutását, ugyanis a 2010-es, vancouveri játékokon ebben a számban másodikként, míg a 2014-es, szocsi olimpián műlesiklásban harmadikként zárt.

A 36 éves osztrák hódeszkás jóval szorosabb versenyben győzött: a pálya kétharmadánál még a szlovén Tim Mastnak vezetett a döntőben, csakhogy a végén hibázott, így Karl meg tudta előzni. A bronzérmet az orosz Viktor Vild szerezte meg, aki Szocsiban az óriás-műlesiklás és a műlesiklás megnyerésével duplázott.

HÓDESZKA, FÉRFI PÁRHUZAMOS ÓRIÁS-MŰLESIKLÁS

1. Benjamin Karl (Ausztria)

2. Tim Mastnak (Szlovénia)

3. Viktor Wild (Orosz Olimpiai Bizottság)

Egy pláza jegéről az elitbe

Nathan Chen minden idők legjobb eredményét elérve áll az élen a férfi műkorcsolyázók rövid programját követően, de a legjobb sztori így sem az övé, hanem Donovan Carrillóé, aki egy bevásárlóközpont jegéről jutott el Pekingbe, hogy ott történelmet írjon.

Kónya Ádám is bemutatkozott

Kónya Ádám a 72. helyen végzett kedden a sífutók szabadstílusú sprintversenyében a pekingi téli olimpián – számolt be róla az MTI. A sportág egyetlen ötkarikás magyar indulója a 88 sífutót felvonultató selejtezőben 3:09.43 perc alatt teljesítette a távot, 24.4 másodperccel elmaradva az első francia Lucas Chavanat-tól, és 14.99 mp-cel a 30., utolsó továbbjutó helyen végző amerikai Luka Jagertől.

Sajnos a decemberi formámat még nem tudtam visszaszerezni teljesen. A januári koronavírus-betegség miatt kimaradt a magaslati edzőtábor, és még nem értem utol magam – nyilatkozta az MTI-nek a magyar sífutó. – Ugyan napról napra javul a formám, és a mai verseny első részében dinamikus volt a lábam, amikor hosszú emelkedő tetejére érkeztem, éreztem, hogy nem megy úgy, ahogy szokott. Nagyszerű lett volna a legjobbtól húsz másodpercen belül célba érni, sajnos ez nem sikerült.

A harmincéves Kónya négy éve Phjongcshangban sprintben a 64., 15 kilométeren pedig a 85. helyen végett. Kínában a sprint után ugyancsak elindul majd 15 kilométeren, viszont idén a tömegrajtos szabadstílusú 50 kilométeren is ott lesz a mezőnyben.

FÉRFI SPRINT

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norvégia) 2:58.06 perc

2. Federico Pellegrino (Olaszország) 2:58.32

3. Alekszandr Terentyev (Orosz Olimpiai Bizottság) 2:59.37

NŐI SPRINT

1. Jonna Sundling (Svédország) 3:09.68 perc

2. Maja Dahlqvist (Svédország) 3:12.56

3. Jessie Diggins (Egyesült Államok) 3:12.84

Francia győzelem a férfi sílövők 20 km-es versenyében

A francia Quentin Fillon Maillet nyerte meg a férfi sílövők leghosszabb, 20 kilométeres versenyét. A karrierje első ötkarikás aranyát begyűjtő, 29 éves biatlonos nagyszerű futóteljesítményének köszönhette sikerét, ugyanis hiába hibázott kétszer is a lövészetek során, a legjobb időt a két perc büntetés ellenére is ő produkálta.

Amíg Fillon Maillet sikere nem jelent meglepetést, addig Anton Szmolszki második helyen annál inkább. A fehérorosz versenyző a lőtéren nyújtott kiemelkedőt, egyetlen hibát sem vétett, s ugyan a franciát még így sem tudta megelőzni, a címvédő s végül harmadik, szintén kétszer hibázó norvég Johannes Thingnes Boe-t maga mögé tudta utasítani.

A kétszeres világbajnok Fillon Maillet második dobogós helyét szerezte Pekingben, mivel a hétvégén a vegyes csapatok versenyében második lett a francia váltóval – összegez az MTI.

FÉRFI SÍLÖVÉSZET, 20 KM

1. Quentin Fillon Maillet (Franciaország) 48:47.4 perc (2 lövőhiba)

2. Anton Szmolszki (Fehéroroszország) 49:02.2 (0)

3. Johannes Thingnes Bö (Norvégia) 49:18.5 (2)

Papírforma holland siker a gyorskorcsolyázóknál férfi 1500-on

Címét megvédve a világcsúcstartó holland Kjeld Nuis diadalmaskodott a férfi gyorskorcsolyázók 1500 méteres távján. A 32 éves holland sztár nagyszerű futással, 1:43.21 perces olimpiai rekorddal ért célba, összességében nagy fölénnyel szerezte meg karrierje harmadik ötkarikás címét. Mögötte honfitársa, Thomas Kroll lett a második 34 századmásodperces hátránnyal, míg a harmadik dél-koreai Kim Min Szeok már több mint egy másodperccel korcsolyázott lassabban.

FÉRFI GYORSKORCSOLYA, 1500 MÉTER

1. Kjeld Nuis (Hollandia) 1:43.21 perc

2. Thomas Krol (Hollandia) 1:43.55

3. Kim Min Szeok (Dél-Korea) 1:44.24

Történelmi olasz arany a curling vegyes párosoknál

Az olaszok 8–5-re nyertek a norvégok ellen vegyes párosban a curlingtorna döntőjében. Stefania Constantini és Amos Mosaner kettőse történelmi sikert aratott, ugyanis Olaszország korábban még érmet sem nyert curlingben az ötkarikás játékokon, sőt ez mindössze a harmadik alkalom, hogy az ország érdekelt az olimpián a sportágban. 2006-ban, Torinóban a rendező jogán a férfi és a női csapat, négy évvel ezelőtt Phjongcshangban pedig előbbi gárda volt ott.

A tavalyi világbajnokságon ötödik olaszok ráadásul úgy diadalmaskodtak, hogy mind a 11 mérkőzésüket megnyerték. Olaszországban mindössze három curlingegyesület van, nagyjából négyszázan űzik a sportágat.

A norvégok négy évvel ezelőtt bronzérmesek voltak – számolt be az eseményekről az MTI.

CURLING, VEGYES PÁROS

DÖNTŐ

Olaszország–Norvégia 8–5

BRONZMÉRKŐZÉS

Svédország–Nagy-Britannia 9–3

VÉGEREDMÉNY

1. Olaszország (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

2. Norvégia (Kristin Skaslien, Magnus Nedregotten)

3. Svédország (Almida De Val, Oskar Eriksson)

Geisenberger sorozatban harmadszor nyert a női szánkósoknál

A nap utolsó aranyát pedig a német Natalie Geisenberger szerezte meg, aki címvédőként győzött a női számban, s ezzel immár sorozatban harmadszor bizonyult a legjobbnak ebben.

Mögötte honfitársa, Anna Berreiter végzett másodikként, a harmadik helyet pedig az orosz Tatyjana Ivanova szerezte meg.

SZÁNKÓ, NŐI EGYES

1. Natalie Geisenberger (Németország) 3:53.454 perc

2. Anna Berreiter (Németország) 3:53.947

3. Tatyjana Ivanova (Orosz Olimpiai Bizottság) 3:54.507

(Borítókép: Richard Heathcote / Getty Images)