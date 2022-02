Sokszorosan szerencsés csillagállás kellett Liu Shaoang megdicsőüléséhez

2007 februárjában Budapesten rendezték a Világkupát, és akkor történt, hogy a Liu fiúk édesapja, Liu Shilin – egy kínai üzletember, aki akkor Magyarországon élt a családjával, még nem vált el a feleségétől, a srácok édesanyjától – felvette a kapcsolatot az éppen itt szereplő kínai csapat vezetőjével. A gyerekek már gyorskorcsolyáztak, de épphogy elkezdték, Sanyi 11 éves volt, Shaolin 8, a kishúguk pedig talán másfél. Tehát a papa azt akarta, hogy a fiúk menjenek ki Kínába, és ott folytassák a versenyzői pályafutásukat.

Kínában akkor jóval magasabb szinten művelték ezt a sportágat, mint nálunk.

A rövid pályás gyorskorcsolyázás gyerekcipőben járt Magyarországon, tulajdonképpen egy évvel korábban került be a köztudatba, amikor Huszár Erika ötödik, Knoch Viktor hatodik helyezést szerzett a torinói téli olimpián.

Szóval, a papa azt akarta, hogy a fiai menjenek ki Kínába, és ott egy kínai edző foglalkozzon velük. A szövetségük eleget tett a kérésnek, a kínai csapatvezető azt mondta Liu Shilinnek, hogy ha bajnokot akar nevelni a gyerekeiből, akkor Linához – teljes nevén Csang Csing Linához – adja be őket tanoncnak.

Lina Csilin tartományban, Csangcsun városában élt, ami északon, a történelmi Mandzsúriában van. Az az edzőnő szülővárosa, és amikor Liuék megérkeztek Kínába, itt, Csangcsunban kezdték meg az edzéseket. Kínában fantasztikusak a körülmények, az infrastrukturális feltételek, nem is lehet összehasonlítani a magyarországival, már legalábbis a jégcsarnokok terén.

Akkoriban még igazán kezdők voltak a fiúk, Sanyi ideje 500 méteren 58 másodperc volt, amikor megérkeztek Linához, és amikor 15 hónap múlva visszamentek Magyarországra, már 47 másodpercet tudott az idősebb Liu fiú, ami országos csúcs volt. Egy év és három hónap leforgása alatt 11 másodpercet javult, de az öccse, a későbbi egyéni olimpiai bajnok is megtáltosodott, 1 perc 6 másodpercről 51 másodpercre faragta le az egyéni rekordját.

Most, Pekingben 40,338 másodperces teljesítménnyel lett olimpiai bajnok, elképesztő fejlődés...

Linával a 2018-as phjongcshangi téli olimpia után beszélgettünk, amikor a fiúk váltóban aranyérmesek lettek. Amikor megkérdeztem az edzőnőtől, vajon látta-e már bennük – és hát elsősorban Ádóban – a majdani olimpiai bajnokot, mosolyogva legyintett:

Á, dehogy, nem mondhatnám. Viccesek voltak, a külsejük is, meg a habitusuk is. Sanyi olyan puha, plöttyedt volt, semmi izom, semmi erő, csak egy egyszerű kisfiú, rá sem ismert volna, ha a mai, csupa izom fiatalemberből indul ki. Az öccse, Ádó valamivel sportosabb volt, nem volt olyan puha, keményebb volt, izmosabb, a három év korkülönbség ellenére. Nagyon különbözőek voltak. Szóval, befogadtam őket, és elkezdtünk dolgozni Csangcsunban. Kezdetben alig tudtak kínaiul, hiszen végtére is Budapesten születtek és nőttek fel, az anyanyelvük a magyar, s amit az apjuktól hallottak, csak az ragadt rájuk. Írni pedig egyáltalán nem tudtak, mármint kínai írásjelekkel. Akkor még együtt volt a család, a papa nem vált el a mamától. Amikor 15 hónappal később visszatértek Kínából, akkor váltak el.