Autóbalesetben meghalt az ismert pankrátor

Tony Khan, az All Elite Wrestling nevű amerikai profibirkózó-promóció tulajdonosa, aki tavaly felvásárolta a Ring of Honourt (ROH), a Twitteren jelentette be a hírt.

„Sajnálatos módon Jamin Pugh meghalt. Jay Briscoe több mint 20 évig volt a ROH sztárja, az első show-tól kezdve egészen a mai napig. Mindenben támogatjuk a gyászoló családot. Nyugodj békében, Jamin!” – írta Khan.

Extremely classy move by WWE for paying their respects to Jay Briscoe on #WWENXT * pic.twitter.com/QvPVZBLcep — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) January 18, 2023

A Wrestling Observer szerint két gyermek is Briscoe-val utazott az autóban, amikor helyi idő szerint kedden 17:30-kor a baleset bekövetkezet. Az egyik gyermeket kritikus állapotban szállították kórházba a mentők. A Ringside News beszámolója szerint a másik járműben utazó nő Pughoz hasonlóan a helyszínen belehalt a sérüléseibe, írja az Independent.

Alig néhány órával az incidenst megelőzően Pugh egy képet tweetelt a közösségi oldalára, amin a bátyjával látható. Triple H, a rivális szervezet, a WWE pankrátorlegendája a következőket írta Briscoe-ról: „Hihetetlen előadóművész volt, aki kiváló kapcsolatot ápolt a pankráció rajongóival szerte a világon. Részvétem Jay Briscoe családjának és barátainak.”