Mádról Columbusig: Magyarország legerősebb tűzoltója is indul az Arnold Classicon

„Tavaly későn kaptunk információt a versenyről, de már akkor megfogadtam, minden követ megmozgatok majd azért, hogy idén elutazhassak Ohióba. Ehhez a tervhez a szponzoraim is megadtak minden támogatást, így már hivatalosnak tekinthető, márciusban én is ott leszek az Arnold Classicon” – jelentette be a Prémium Média érdeklődésére Juhász Péter.

S hogy milyen célokkal veszi az Egyesült Államok felé az irányt?

Az előző évi versenyről látott videókból és a nevezési listából tudok kiindulni: az idehaza megszokottnál kisebb súlyokkal, inkább a robbanékonyságra, mozgékonyságra építő megmérettetésre számítok. Ezek a versenyszámok nekem általában jobban fekszenek, így bizakodom abban, hogy a verseny második napján rendezett döntőben is érdekelt leszek.

A többszörös magyar bajnok erősember – aki tavaly évtizedek óta nem látott remek magyar teljesítményt elérve bejutott a Strongman Champions League (Bajnokok Ligája) Alanyában rendezett nagydöntőjébe, és ott hatodik lett – ugyan a felkészülés elején jár, így is kicsattanó formában érzi magát.

Novemberben úgy terveztem, nyolc-tíz nap szünetet tartok, ez aztán egy kisebb betegség miatt majdnem egy hónapra nyúlt. Sosem hagytam ki ennyi időt, éppen ezért aggódtam kicsit, de most úgy érzem, jól sült el a dolog. Az első két-három edzést kellett valahogy »túlélni«, most viszont még jobb állapotban is érzem magamat, mint egy éve ilyenkor

– mesélte.

Mindezt hamarosan bizonyíthatja is, mivel két hét múlva kezdetét veszi a 2023-as versenyszezon, méghozzá a téli országos bajnoksággal.

„Ilyenkor már csak a hideg időjárás és az idény eleji óvatosságból is kisebb súlyokkal, a szokásostól valamelyest eltérő számokban szoktunk versenyezni. Igyekszem úgy tekinteni rá, mint egy jó mérőpont, egy visszaigazolás, az eddig elvégzett munkáról. Kockáztatni nem szeretnék, a heti harmadik nagysúlyos edzésemet váltja majd ki a verseny. No nem mintha lenne nálunk olyan, hogy »barátságos« megmérettetés. Biztos vagyok benne, amint elkezdődik az első szám, mindenki mindent elkövet majd azért, hogy a másik előtt végezzen” – tekintett előre Juhász.

A versenynaptár további része egyelőre szervezés alatt áll, ami biztos, a Tiszaújvárosban tűzoltóként dolgozó sportoló szeretne az előző szezonban látottnál is nagyobb hangsúlyt fektetni a nemzetközi megmérettetésekre és a Bajnokok Ligája-szereplésre. Ugyanakkor a korábban többször megnyert Prémium Ligakupa-sorozatban is odatenné magát, hogy két ezüstérmet hozó esztendő után végre ezt a trófeát is visszahódítsa a vitrinjébe.

A március első hetében – több mint tízezer nehézatléta részvételével – rendezett Arnold Classicon Juhász Péter mellett legalább két magyar még biztosan ott lesz: Bordás Dorina és Deli Tamás bothúzásban képviseli majd hazánkat.

