Az albán sífenomén úgy váltogatja útlevelét, mint más a fehérneműjét

Nem csillapul itt Sankt Anton am Arlbergben, az alpesisí-juniorvilágbajnokságon az albán Lara Colturit körülvevő őrület. Az olasz létére albán színekben versenyző 16 éves lány a szuperóriás-műlesiklás pénteki megnyerése után szombaton is érmes lett óriás-műlesiklásban, de előtte exkluzív interjút adott az Indexnek. A mieink közül Colturi kortársa, Körtvélyessy Dóra, az egész mezőny legfiatalabb versenyzője tett ki magáért, korcsoportjában ötödik helyen végzett. Helyszíni riport Sankt Antonból.

Péntek óta mindenki Lara Colturiról beszél itt Sankt Anton am Arlbergben. A 16 éves, albán színekben versenyző olasz lány káprázatos versenyzéssel megnyerte a szuperóriás-műlesiklást a 42. junior alpesisí-világbajnokságon, és péntek este a városközpontban rendezett éremátadó ünnepségen az albán szövetség vezetői olyan önfeledten, már-már euforikus állapotban lobogtatták a sasos albán zászlókat, mintha bármi közük is lenne Lara világbajnoki címéhez – mármint azon túl, hogy most már ők pénzelik a családot.

Lara Colturi országváltását az tette lehetővé, hogy a tizenhatodik életév betöltése előtt ehhez az aktushoz nem szükséges az elbocsátó ország szövetségének hozzájárulása. Márpedig a szőke olasz lány november 15-én ünnepelte 16. születésnapját, és az országváltás hivatalosan fél évvel korábban, 2022. május 26-án történt meg. Ezen a napon kapta meg az egész Colturi család az albán útlevelet Bledar Cucitól, a balkáni ország belügyminiszterétől, aki kijelentette: „Lara Colturi nagyon ígéretes sportoló, neki köszönhetően Albániának nemsokára olimpiai bajnoka lesz az alpesi sí sportágban.”

Ez még a jövő zenéje, de a szakma korszakos tehetségnek tartja Colturit. A kislány október 22-én Söldenben, az alpesivilágkupa-idény rajtján debütált volna a sorozatban 15 évesen, 11 hónaposan és 9 naposan, amivel az utóbbi 47 év legfiatalabb vk-bemutatkozója lett volna, még Mikaela Shiffrint is lefőzte volna, mert a kétszeres olimpiai bajnok amerikai fenomén két nappal 16. születésnapja előtt versenyzett első vk-futamában 2011. március 11-én a csehországi Spindleruv Mlynben. Csakhogy a söldeni futamot elmosta az eső, és így Lara rekorddöntése is elmaradt. A junior-világbajnoki cím viszont nem maradt el Sankt Antonban, péntek este ott állt a szőke lány a világbajnoki dobogó tetején a Super-G eredményhirdetésénél, miközben az albán szövetség emberei bőszen lengették a sasos szkipetár lobogót.

Aztán Lara lekászálódott a pódiumról, és minden további nélkül vállalkozott arra, hogy elbeszélgessen velünk a számára csak szimplán jó bulit jelentő eredményhirdetés után, nyakában a szuperóriás-műlesiklás aranyérmével. (Az interjúért köszönet Andrea Cappellettinek, Lara olasz menedzserének.)

Műkorcsolyázónak is klasszis volt

Valóban 13 hónapos korában kezdett el síelni?

Azt mondják a szüleim, persze én erre nem emlékszem. Azt is mondják, hogy előbb kezdtem el síelni, mint járni. Ez őrület, de tényleg ezt mondják. Az biztos, hogy amióta az eszemet tudom, de szerintem már az előtt is a sízés volt az életem, és ma is az. Illetve nem csak a sízés.

Hanem?

Sokáig párhuzamosan műkorcsolyáztam és síeltem, három éve hagytam fel az előbbivel, valójában sokáig nem is tudtam eldönteni, hogy melyiket válasszam, mert a műkorcsolyában is jó voltam.

Mennyire?

Annyira, hogy korosztályos világbajnokságon is indultam.

Természetesen még olasz színekben.

Nem, franciában.

Micsoda?!

Francia színekben. Műkorcsolyában Franciaországot képviseltem, ilyen értelemben Albánia már a harmadik „hazám”.

Most leáll? Vagy lesz negyedik és ötödik is?

Ki tudja? Egyelőre csak élvezem az életet és a sízést, a jelenben élek, és boldog vagyok.

Meséljen az eddigi pályafutásáról!

Tehát nagyon fiatalon kezdtem el síelni, aztán már jöttek a győzelmek, U14-ben és U16-ban is olasz bajnok voltam, megnyertem a gyerekek számára kiírt Topolino-kupát. Tavaly nyáron már albán színekben indultam a dél-amerikai versenyeken, az úgynevezett Dél-amerikai Kupán, és a nyolc versenyből hatot megnyertem, és az összetett pontversenyben is első lettem. Aztán a világkupában is rajthoz álltam, és már két helyezésem van az első húszban. És most itt vagyunk a junior-világbajnokságon.

Van példaképe?

Van, Mikaela Shiffrin, ő majdnem tökéletes. Azért csak majdnem, mert senki sem tökéletes a sízésben. Nagyra tartom Lindsey Vonnt és a férfiak közül Marcel Hirschert is.

Mi az első élménye a sízésről?

Az, hogy csúszok lefelé a lejtőn, és az édesanyám biztat a pálya mellett.

Ugye, ő az edzője.

Igen. Édesanyám, aki olimpiai bajnok, az albán szövetség technikai igazgatója, és az édesapám is albán szövetségi edző. Miután őket elkezdte foglalkoztatni az albán szövetség, úgy döntöttünk, együtt vesszük fel az állampolgárságot, hogy együtt maradjon a család. Ez családi döntés volt.

Emlékszem az édesanyjára, 2002-ben ott voltam Salt Lake Cityben, amikor olimpiát nyert Super-G-ben, és a 2006-os téli olimpián is ott voltam Torinóban, az ön szülővárosában…

...tényleg? Képzelje, a torinói olimpia alatt én még az anyukám pocakjában voltam.

Mondjon nekem egy albán szót!

Mirdita!

Ez mit jelent?

Szia. (Utánanéztem, így kell írni: mirditë – a szerk.)

Mást is tud? A köszönöm hogy van albánul?

Azt már nem tudom, igazából csak a sziát tudom, de igyekszem tanulni a nyelvet.

Körtvélyessy ötödik a korcsoportjában!

Ez volt péntek este, szombaton a lányok óriás-műlesiklását rendezték a Karl Schranz nevét viselő sícentrum félelmetesen nehéz pályáján. Három magyar próbált szerencsét: a hármuk közül legrutinosabb, húszéves Tóth Zita (Vasas), a 18 éves Polányi Lili (Freeride SE) és a 16 éves, október 9-én született Körtvélyessy Dóra (Fullsport SE), az egész mezőny legfiatalabb versenyzője. Az első futamban hármuk közül Tóth Zita hibázott, kiesett, a másik két lány viszont szépen teljesítette a pályát, miközben a bődületesen nehéz terepen úgy hullottak az esélyesek is, mint ősszel a legyek.

Közben az esélyeseket is figyeltük, a pénteken szuperóriás-műlesiklásban győztes albán Lara Colturi az első futamban csak tizenegyediknek ért célba, a legjobb időt a kanadai Britt Richardson futotta. A második futamra Lara édesapja, Alessandro jelölte ki a pályát, de olyan nehezet, hogy ahhoz képest az első egy tükörsima autósztráda volt.

Na, ez aztán még jobban megrostálta a mezőnyt, az eredetileg 91 indulóból csupán negyvenöten fejezték be értékelhető eredménnyel a versenyt, a résztvevők fele elvérzett!

Sajnos az első körben szépen teljesítő Polányi Lili is, Körtvélyessy Dóra ellenben gyönyörűen lejött a gyilkos erősségű pályán, összességében 32., korosztályában, a 18 év alattiaknál ötödik lett!

Egyik edzője, a dél-tiroli olasz mester, Rudi Augscheller – a legendás Herminátor, Hermann Maier egykori trénere – maximálisan elégedett volt tanítványával, aki kezdetben a fáradtságtól még nem is tudott örülni dicséretre méltó teljesítményének.

„Eddigi pályafutásom messze legkeményebb pályája volt, a végére annyira besavasodtam, hogy majdnem rosszul lettem. Én sohasem vagyok elégedett a teljesítményemmel, így most sem...” – mondta Dóri, de aztán néhány perccel később már tudott mosolyogni.

Szepesi Bertold szövetségi kapitány is dicsérte Körtvélyessyt, kiemelve, hogy még a kelleténél is jobban nehezítette a pályát a reggel lehullott friss hó. Tóth Zitától pedig azt várja a kapitány, hogy majd a műlesiklásban, a legjobb számában ér el jó eredményt.

Na és a nagyok? Az első futam győztese, Richardson a másodikban kiesett, Colturi viszont nagyot ment, és sokáig vezette a rangsort. Aztán a csütörtökön lesiklásban győztes svájci Stefanie Grob megelőzte, majd a svéd Hanna Aronsson Elfman még Grobnál is gyorsabb volt, így ő lett a világbajnok.

