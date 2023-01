Sara Khadem iráni sakkozónő legutóbb nem viselte a hidzsábot a gyorssakk- és villámsakk-világbajnokságon a kazahsztáni Almatiban, és arra figyelmeztették, hogy ne térjen vissza Iránba, mert felelősségre vonás várhat rá. A nő most interjút adott, és elmondta: végül Spanyolországba költözött, és úgy döntött, hogy nem viseli többé a fátylat.

Amint arról korábban beszámoltunk, a 25 éves Sara Khadem nemrég gyorssakk- és villámsakk-világbajnokságon vett részt Almatiban, ám a verseny alatt nem viselte a nők számára Iránban kötelező fejkendőt, a hidzsábot. Khademet ezután arra figyelmeztették, hogy ne térjen vissza Iránba, mert felelősségre vonás várhat rá, sőt még a sakkozónő Iránban élő szüleit és rokonait is megfenyegették.

Most kiderült, hogy Sara Khadem azóta sem tért vissza Iránba, hanem férjével és 10 hónapos kisfiával Spanyolországba költözött. Az El País spanyol lap interjút készített a nővel, aki elmondta: már az Almatiban tartott bajnokság előtt is csak akkor viselte a hidzsábot, ha a kamerák előtt szerepelt.

Fátyollal nem vagyok önmagam, és nem érzem jól magam a bőrömben, ezért véget akartam vetni ennek a helyzetnek. És úgy döntöttem, hogy nem viselem többé

– mondta a sakkozónő az eset utáni első sajtónyilatkozatában. Mint az El País megjegyezte: az interjút biztonsági okokból egy titkos helyen készítették el.

Sara Khadem végül azt mondta: reméli, hogy családjának nem esik bántódása a döntése miatt, és azt is hozzátette, hogy továbbra is szeretné képviselni Iránt a nemzetközi sakkversenyeken – számolt be az AFP hírügynökség az El País interjújáról.