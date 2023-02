Magyar sikerek az alpesisí-vb árnyékában

Hat számon vagyunk túl a franciaországi alpesisí-világbajnokságon, ahol még csak most következnek a magyarok számára érdekes technikai versenyszámok, a műlesiklás és az óriásműlesiklás. Talán nem érdektelen elhelyezni a nemzetközi koordináta-rendszerben a mieink ebben az idényben elért eredményeit, amelyek előrelépésről tanúskodnak.

Dübörögnek az alpesi sí világbajnokság eseményei, olyan klasszisok vannak eddig aranyérem nélkül, mint az amerikai Mikaela Shiffrin vagy vőlegénye,a norvég Aleksander Aamodt Kilde.

A második hét, a technikai számok előtt nézzük, hol tartanak a magyarok, elsősorban azok a honfitársaink, akiktől a legjobb eredményeket remélhetjük. Biztató, hogy mindannyian még csak ifjúsági korúak.

Furcsa kettősség uralkodik a magyar sísport háza táján. Miközben egyik siker a másik után követi egymást az alpesi síelőknél

, a Magyar Sí Szövetség égisze alá tartozó többi sportág (síugrás, freestyle sí, sífutás, biatlon) inkább csak vegetál. Eközben az alpesi sí újra szárnyal, de legalábbis bontogatja szárnyait.

–természetesen minden viszonylagos, hiszen szűk tíz évefénykorában még dobogós is volt világkupa-versenyen –

Az emelkedő üzemanyagárak, elértéktelenedő forint mellett, elsősorban még mindig családi és egyesületi költségvetésből, bár szövetségi forrásból is, zajlanak az edzések, és utaznak a különböző versenyekre a magyar fiatalok.

Talán a legtöbbet Trunk Tamás invesztálja a felkészülésébe, mivel a szezont Finnországban kezdte, most pedig éppen Dél-Koreában próbált javítani a pontjain. A finnországi körút mutatkozik eddig a legsikeresebbnek, hiszen onnan a műlesiklás pontjait megjavítva érkezett vissza még a szezon elején, és azóta őrzi a 36,42-es pontszámáát, ami jelenleg a 384. helyet jelenti a világranglistán.

Tóth Zita is műlesiklásban javította meg a pontszámát jelentősen, ő elsősorban Németországban, Ausztriában és Olaszországban indul komolyabb versenyeken, 24,17-es átlagpontja a 92. helyre minősíti a húszéves lányt a jelenlegi világranglistán.

Több versenyt is nyert, illetve lett ezeken helyezett a 18 éves Hozmann Rudolf és a nála egy évvel idősebb Úry Bálint az elmúlt napokban. Rudolf 45,86-ra javította a FIS pontjait a jelenlegi eredményeivel, míg Úry Bálint műlesiklásban áttörte a 40 pontos határt, 37,2 átlagponttal, óriás-műlesiklásban pedig a 30 pontos határt 28,3 FIS ponttal.

A két, még ifjúsági versenyző, Zita és Bálint eredményeire oda kell figyelnünk, már rég állt magyar versenyző ilyen előkelő helyen a világranglistán. Bálint ráadásul nem egyszámos versenyző, mind óriásműlesiklásban, mind műlesiklásban kiemelkedő eredményeket tud felmutatni.

Talán a mai helyzetben szerencse, hogy a szövetség egyéni támogatásban részesítette az alpesisí szakágban legjobbnak tartott hat versenyzőjét. Néhányan tényleg éltek a lehetőséggel ebben a szezonban (Tóth Zita, Úry Bálint, Bányai Attila, Hozmann Rudolf és Hozmann Szonja).

A legsikeresebb versenyzőknek az egyesületükön vagy személyes kapcsolatokon keresztül sikerült olyan kis műhelyeket találniuk, amelyeken keresztül megkapják az esélyt ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani a világ élvonalával, vagy legalábbis felzárkózzanak.

A 2022-2023-as szezonban sorra születnek az újabb és újabb magyar rekordok, amelyek a ma már izraeli színekben versenyző Szőllős testvérek korosztályos vagy akár jelenlegi sikereit is felülmúlják, lehetőséget teremtve a fiatal magyar generáció felzárkózására. Már sose fogjuk megtudni, hogy a Szőllős testvérek árnyékában sikerült volna-e Tóth Zitának, Hozmann Szonjának és Rudolfnak vagy Trunk Tamásnak, Úry Bálintnak, Bányai Attilának kitörnie. Ma már csak az a fontos, hogy mindannyian eredményesek, és születnek a biztató eredmények és javulnak a magyar versenyzők világranglista-helyezései..

Már jó egy hete tart az alpesi sívilágbajnokság a franciaországi Méribelben és Courchevelben, ahol a gyorsasági számokban a magyarok még nem voltak érdekeltek. A technikai számokra, az óriásműlesiklásra (GS) és a műlesiklásra (SL) csak az előttünk álló következő hétvégén kerül sor, addig a magyar fiatalok további versenyrutin megszerzése és világranglistapont-javítás reményében különböző helyszíneken próbálgatják erejüket.

Úry Bálint (Fullsport SE) a nyílt magyar nemzetközi bajnokságon és a junior bajnokságon elért sikerei után óriásműlesiklásban a németországi Oberjochban nemzetközi versenyen győzött, ezzel GS-ben a pontszámát már 30 FIS pont alá szorította, a 26,35 pont nagyszerű formáról és a világ élmezőnyébe való betörésről árulkodik. Bálint és az őt évek óta felkészítő csapat (Fullsport SE, Dietmar Thöni, Kaszó Klára) már a következő szezont tervezi, hogy Bálint végre versenyezhessen a sportág nagyszínpadán, a világkupa sorozatban is. Úry Bálint átmentette formáját a műlesiklásra is, Sudelfelden 35,43 és 39,02 pontot síelt. Így már most a legjobb GS- és legjobb SL-pontszámot ért el a magyarok közül, az utóbbi néhány év rekodjait megdöntve.

Eközben Tóth Zita műlesiklásban szerez továbbra is értékes pontokat, több 30 pont alatti eredménnyel. Ami Trunk Tamást illeti, ő a koreai versenyein néhányszor ismét 40 pont alatti eredményt ért el.

Hozmann Rudolf több versenyen is diadalmaskodott, szintén műlesiklásban, több 40 pontos eredménye önbizalmat adhat.Bányai Attila a tarvisiói fényes EYOF-győzelem után a felnőtt világbajnokságon csak GS-ben méreti meg magát. Kékesi Márton rutinos versenyzőként szuperóriás-műlesiklásban állt rajthoz a vb-n, és szlalomban, valamint óriásműlesiklásban is kipróbálja magát a hétvégén.

A vb-re a technikai számokra készülő magyar versenyzők legutóbbi nemzetközi eredményei, köztük értékes győzelmek is (minél alacsonyabb a pontszám, annál jobb az eredmény):

Tóth Zita

műlesiklás (Sudelfeld, február 11-12.): 3. hely (37,58 FIS pont), 4. hely (28,74 FIS pont)

óriásműlesiklás (Oberjoch, február 9.): 11. hely (75,96 FIS pont), 10. hely (85,90 FIS pont)

Úry Bálint

műlesiklás (Sudelfeld, február 11-12.): 8. hely (39,02 FIS pont), 2. hely (35,43 FIS pont)

óriásműlesiklás (Oberjoch, február 8.): 1. hely (26,35 FIS pont)

Trunk Tamás

műlesiklás (Alpensia, Dél-Korea, február 10-11.): 9. hely (37,04 FIS pont), 15. hely (47,21 FIS pont)

műlesiklás (Jongpjong, Dél-Korea, február 11.): 12. hely (43,87 FIS pont)

Hozmann Rudolf

műlesiklás (Alta Badia, február 5.): 8. hely (43,58 FIS pont),

műlesiklás (Leogang, február 8-9.): 4. hely (62,36 FIS pont) és 1. hely (56,27 FIS pont)

műlesiklás (Sappada, február 10.): 1. hely (48,14 FIS pont) és 1. hely (49,60 FIS pont)

Bányai Attila

óriásműlesiklás (Bormio, február 9-11.): 20. hely (76,71 FIS pont) és 5. hely (52,63 FIS pont)