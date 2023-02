Knoch Viktor: Ez versenysport, tudni kell megbirkózni az ezzel járó teherrel

A magyar csapat a főhadiszállásán, a Gyakorló Jégcsarnokban a múlt héttel letudta a nehezebb, munkásabb edzéseit – amelyet a közepes létszámú belga, valamint a szűk létszámú horvát csapat jelenléte színesített –, így a pénteki utazásig már csak könnyített tréningek várnak a versenyzőkre.

Knoch Viktor olimpiai bajnokunkat, a női csapat egyik edzőjét mindenekelőtt arról faggattuk: mentálisan és fizikailag felkészültek-e a női szakág tagjai arra, hogy a csapaton belül átvegyék a zászlóvivő szerepét a férfiaktól.

„Próbáljuk ezzel nem megterhelni a női szakág legjobbjait. Főként azért, mert kellően rutinos és nemzetközi tapasztalattal már felvértezett versenyzők ugyan, de összességében azért esetükben is egy fiatal csapatról beszélünk. Azt viszont nekik kell kezelni, hogy ez versenysport, tudni kell megbirkózni az ezzel járó teherrel.”

Az edző elmondta: a sportág hazai berkeiben történt változás nem írta át a tervezett programjukat, hogy a főszerephez jutottak még inkább megerősödjenek, és több rutint szerezzenek. A szezon elején amúgy is kihagyták volna a két világkupafutamot, utána viszont gőzerővel vetették bele magukat a sorozatba. Egyrészt azért, hogy a versenyzők személyes tapasztalatokat gyűjtsenek a mezőnyről, másrészt meg fordítva: a mezőny tapasztalja meg, hol tart és milyen erőt képvisel ez a magyar csapat.

A női szakág, így a magyar válogatott húzóemberévé egyértelműen Jászapáti Petra lépett elő, akivel szemben a legmerészebb elvárásokat fogalmazhatják meg a vb-n.

„Attól eltekintve, hogy Petra tavaly az olimpia után hosszabb pihenőn volt, így nem volt komplett az alapozása, egészen jó eredményeket produkált eddig a szezonban. Márpedig ez bizakodásra ad okot. Persze ne felejtsük el, hogy amíg egy világkupaversenyen nem teljes a mezőny, addig a világbajnokságon már mindenki ott lesz, aki számít és bevethető, méghozzá kihegyezve, teljes erőbedobással. Ettől függetlenül Petrának reális esélye van a döntős részvételre minden távon, hiszen stabilan ott tud lenni az első tíz között. Talán az egyikben összejön tőle a bravúr is. Idén viszont már teljes felkészüléssel tervezhetünk, tehát jó eséllyel a következő idényben tudjuk meg, hogy valósan hol a helye, képes volt-e előrelépni” – mondta.

Knoch kiemelte: bíznak a női váltó jó szereplésében is, de ott még nincs meg a végleges felállásuk, folyamatosan nézik, mérik az érintetteket.

Hozzátette: az összeállítást és a programot illetően, kit milyen számra neveznek, egyelőre még nem biztos a leosztás. Megvannak ugyan az ötleteik, de arról csak ezen a héten döntenek véglegesen, miután a szakmai stáb tagjai egyeztettek erről egymással egy körben. Döntésüket utána közlik a versenyzőkkel, hogy legyen elég idejük a mentális ráhangolódásra, ami szintén szerves része a rajt előtti finomhangolásnak.

A legjobbjait elvesztő férficsapatról elmondta: a fiatalok a szezon eddigi versenyein talán még többet is nyújtottak, mint amit vártak tőlük, majd reményét fejezte ki, hogy ezek alapján, ha most még nem is, de idővel képesek ismét meghatározó tényezővé válni. Addig beérik azzal, hogy az esély még így is adott számukra a vb élmezőnyéhez felzárkózni.

Az idei világbajnokságot március 10. és 12. között Szöulban rendezik.

(Borítókép: Tumbász Hédi / HUNSKATE)