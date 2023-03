🇦🇹 A 𝑯𝑼𝑮𝑬 day for Austria! 🇦🇹



🥇 Nina Ortlieb

🥈 Stephanie Venier

🥉 Franziska Gritsch



Kvitfjell saw the first all-Austrian super-G podium since 2005! 🤩#fisalpine pic.twitter.com/zfmgn3BaWz