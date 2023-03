A BBC műsorvezetőjét „emlékeztetni fogják a közösségi médiában viselt felelősségére”, jelezte a csatorna, írja a Sky News.

Erre azután került sor, hogy a korábbi 80-szoros angol válogatott labdarúgó megosztotta a Twitteren a belügyminiszter, Suella Braverman által közzétett videót, amelyben bemutatta a kormány terveit a csónakok megállítására.

„Te jó ég, ez több mint szörnyű” – írta.

Egy másik Twitter-felhasználó Lineker bejegyzésére reagálva „nem helyénvalónak” minősítette a kommentjét, hozzátéve, hogy „könnyű papolni valamiről, ami közvetlenül nem érint téged”.

Lineker erre így reagált: „Nincs hatalmas migránsáradat. Sokkal kevesebb menekültet fogadunk be, mint más nagy európai országok. Ez csak egy mérhetetlenül kegyetlen politika, amely a legkiszolgáltatottabb emberek ellen irányul. Nem sokkal különb ez a retorika annál, mint amit Németország használt a 30-as években. És még én vagyok gonosz?”

