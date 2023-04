Nap mint nap röpködnek az elvetemültebbnél elvetemültebb szerződésajánlatok, a hírek szerint most éppen Lionel Messi készül kikosarazni olyan lehetőséget, amit az NBA legnagyobb sztárjai is örömmel fogadnának el, pedig a tengerentúlon anyagilag igencsak biztos lábakon állnak a parkett ördögei. Cikkünkben kitekintettünk az amerikai majorligák legborsosabb szerződéseire, és vetettünk néhány pillantást az európai topfutball képviselőire is. A labdás csapatsportágakat tekintve különböző szempontok alapján szívesen lennénk elit baseballozók, kosarasok vagy akár átlagos PL-futballisták is.