Másodperceken múlhatott a tragédia Berlinben, ahol klímavédelmi aktivisták zavarták meg a hétvége második Formula–E-futamát. A rajtot megelőző pillanatokban hatan is megpróbáltak bemászni a pályára, és az aszfalthoz rögzíteni magukat. A versenyzők szerint több mint életveszélyes volt az akció...

Kaotikus pillanatokat okozott Berlinben, az egykori Tempelhof reptéren kialakított Formula–E-pályán néhány klímavédelmi aktivista. A Bild beszámolója szerint összesen hatan próbálták meg magukat az aszfalthoz rögzíteni, miközben a világbajnoki futam résztvevői már a rajtrácson álltak, és a piros lámpák kialvására vártak.

Az ügy érdekessége, hogy a Formula–E a tisztán elektromos autóversenyzés zászlóshajója és úttörője, kiemelt szerepet játszik a civil elektromos autózást érintő fejlesztések tesztelésében és elérhetőbbé tételében. Ennek ellenére kerültek az akció célkeresztjébe...

Egy idős asszony a tempelhofi bérlakásában egész télen fagyoskodik a következő villanyszámlától rettegve. Erre néhány méterrel odébb minden másodpercben az értékes energia tömkelege vész el ujjongás közepette. Lehet örülni annak, hogy itt e-autók száguldanak, de a matek akkor sem jön ki

– idézte a Bild az „abszurdnak” titulált akció állítólagos indokát.

A versenyzőket megdöbbentette az aktivisták akciója, egyik-másik pilóta életveszélyesnek, mi több, egyenesen „öngyilkos” elképzelésnek titulálta a történteket. A korábbi Formula–1-es versenyző, az FE jelenlegi idényében harmadik helyen álló Jean-Eric Vergne szerint ha az aktivisták csak pár pillanattal később másztak volna a pályára, elkerülhetetlen lett volna a katasztrófa – utalt a rajt utáni közvetlen pillanatokra. „Érthetetlen, ami történt, hiszen egy elektromos versenysorozattal vagyunk itt!” – tette hozzá bosszankodva.

Climate activists stormed the Berlin E-Prix.



Formula E.



The ONE Net Carbon Neutral Motorsport.#BerlinEPrix #JustStopOil pic.twitter.com/bnm5PBqsUv — MMax (@mangomax19) April 23, 2023

„Ennél rosszabb helyet nem is választhattak volna az akciójuknak. Nevetséges, amit műveltek. Fogalmam sincs, hogy ezeknek az embereknek van-e halvány lila gőzük arról, mit is csinálunk itt, mi lenne a sorozat legfőbb célja” – idézte a The Race Nico Müllert, az Abt Cupra versenyzőjét.

Ugyanazért a célért küzdünk, nem? Nem igazán értem, mivel próbálkoztak épp nálunk... Nincs még egy kategória a motorsport világában, ahol értelmetlenebb lett volna ilyesmit művelni

– fogalmazott 2020 bajnoka, Antonio Félix da Costa.

A vasárnapi futamot az új-zélandi Nick Cassidy nyerte, az összetettben élen álló Pascal Wehrlein a hetedik helyen zárt vasárnap. A német pilóta előnye mindössze négy pontra olvadt Cassidyvel szemben.

A beszámolók szerint a berlini e-Prix-versenyeket telt ház előtt rendezték meg.