A véletlen néha az újságíró segítségére siet. Ez történt most is, a Mount Everest meghódításának kerek, hetvenedik évfordulóján, amikor Zolcer János producer felhívta az Index szerkesztőségét, és felajánlotta negyedszázada felvett kisfilmjét, benne a Sir Edmund Hillaryvel készített exkluzív interjúval. Ezt mutatjuk most be: soha nem látott felvételek a világ legmagasabb hegyéről.