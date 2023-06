Erdős Rita vitán felül korosztálya legjobbja hazánkban, de most már, hogy egymás után másodszor is megnyerte a junior-Eb-t, egész Európában. A Trion SC 20 éves öttusázója vasárnap védte meg egyéni kontinensbajnoki címét Isztambulban, egészen rendkívüli körülmények között, s ráadásképpen még a csapat aranyérmét is megszerezte társnőivel, Dulai Kingával (Bp. Honvéd) és Gyugyi Laurával (Volán Fehérvár).

„Március elején, amikor holtfáradtan mentem haza az edzésről, már nem volt erőm koncentrálni, és a térdemmel véletlenül belerúgtam a kerítésünk vaskapujába, zúzódás keletkezett a térdemben – említette Erdős Rita. – Pár napig nem éreztem semmi különöset, de mivel teljes erővel folytattam a tréningeket, a harmadik napon már alig tudtam lépni, annyira fájt a zúzódás. Nem volt mese, két hónapot ki kellett hagynom, pont akkor, amikor az Európa-bajnoki válogatók zajlottak. Csak május elején tudtam újrakezdeni a futóedzéseket és az OCR-tréningeket, szűk hat hetem maradt, hogy felkészüljek az isztambuli Eb-re.”

Ha valaki nem tudná, az OCR egy angol betűszó, az obstacle course race rövidítése, ami magyarul akadályversenyt jelent. Ez az a tusa, amit besuszteroltak a lovaglás helyére. A párizsi olimpia lesz az utolsó olyan öttusaverseny, amelyen még lovagolnak, de például a korosztályos kontinentális és világversenyeken már idén is az OCR-t művelik lovaglás helyett. Ez persze felemás helyzetet teremt a sportágban, mert akik felnőtt versenyeken is indulnak, azoknak párhuzamosan kell gyakorolniuk az akadálypályán és a ló nyergében is.

Ritának nem volt különösebb problémája Isztambulban. Jól vívott, 19 győzelem mellett csak 12 vereséget szenvedett, a bónuszvívásban pedig öt tust adott, ami kiemelkedő produkció. Az akadálypályán a negyedik legjobb időt teljesítette, elfogadhatóan úszott, és így a kombinált számnak a harmadik helyről vágott neki.

„Akkor már éreztem, hogy itt nem lehet baj. A futásom rendben van, ebben a számban csodák nincsenek, és mivel jól is lőttem, az összesen húsz találatot huszonöt kísérletből értem el, az utolsó körben már nem is kellett erőlködnöm, kényelmes futással is megvédtem Európa-bajnoki címemet.”

Rita annyira kiemelkedő versenyzője a hazai és a nemzetközi mezőnynek, hogy a két egyéni junior-Eb-aranya mellett tavaly a junior-világbajnokságon is ezüstérmes lett, vagyis fel sem merülhetne, hogy ne legyen biztos helye a magyar világbajnoki csapatban.

Igen ám, csakhogy sokáig sérült volt, és ezért nincsenek eredményei a válogatókról.

No de egy Európa-bajnoki cím csak-csak felér egy válogatóval!

Akárhogy is, a Magyar Öttusa Szövetség szakmai bizottsága kedden tesz javaslatot az elnökségnek a junior-vb-csapatról. És bízni lehet abban, hogy a sportág eredményességét szolgáló döntés születik. Két nappal azok után, hogy Erdős Rita Európa-bajnok lett, immár másodszor.

Rita sikersorozatában a Trion SC vezetőedzőjének, Burcsa Szabolcsnak, Kovács „Bagoly” László vívómesternek, az úszóedző Godó Tibornak és a futás, valamint az OCR tréningjeit irányító Stépán Zsoltnak van elévülhetetlen szerepe.