Eltemették Szvoboda Bencét

Szvoboda Bence tízszeres magyar és kétszeres cseh bajnok motorversenyző két hete halt meg, miután pár nappal korábban súlyos sérülést szenvedett egy csehországi motokrosszversenyen.

Bár hivatalosan szombaton 11 órára volt kitűzve Szvoboda Bence temetése, már másfél órával korábban kisebb tömeg gyűlt össze a balatonberényi temetőben

– írja az MXonline.hu a Facebook oldalán.

Mint kiderült, legtöbben nem az ilyenkor hagyományos fekete ruhába öltöztek, hanem versenyöltözékben mentek a temetésre. Két 521-es számú versenymotort is felállítottak, a ravataltól pedig virágcsokorral övezett út vezetett a sírhelyig.

A SÍRNÁL BEINDÍTOTTÁK A MOTORJÁT, ÉS ANNAK KÍSÉRETÉBEN HELYEZTÉK ÖRÖK NYUGALOMRA.

Szvoboda Bence halála öt ember számára egy új élet lehetőségét jelentheti, ugyanis a balesetben nem sérült szerveit felajánlották.

Korábban kiderült, hogy az édesapa a halálos balesetet is végignézte, és Szvoboda Bence édesanyja is Csehországba utazott a történtek után. A versenyző nagymamája azt is elárulta: nem ez az első ilyen tragédia a családban, ugyanis az egyik fia (Szvoboda Bence nagybátyja), aki tízszeres ralikrosszbajnok volt, sok évvel ezelőtt szintén balesetben halt meg.