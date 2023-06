A kőszegi bokszoló nagyszerű teljesítményt nyújtott a versenyen, előbb a cseh Marketa Tojnarovát verte könnyedén, majd gyakorlatilag leiskolázta a norvég Madeleine Elisa Angelsent. A magyar ökölvívósport történetének első női olimpiai kvótájáért pedig a holland Luna Amaro Beelooval csapott össze, akivel korábban még nem találkozott. Az esélyekről így nehéz volt véleményt alkotni, Kurtucz Csaba, a magyar szövetség elnöke ugyanakkor adott némi támpontot, amikor kedden annyit jegyzett meg, hogy Luca már találkozott az ágán a legnehezebb ellenféllel.

Nowy Targ jégcsarnokában 14 óra előtt nem sokkal szólították ringbe a feleket, akik óvatos boksszal indítottak. Látszott, hogy mindkét öklöző átérzi a tét nagyságát, ezért nem rontottak egymásnak, az első percben leginkább csak távolról méregették egymást. A méregetés közben ugyanakkor Hámori nem egyszer bal-jobb kombinációkkal próbálkozott és ezek többsége pontos is volt. A folytatásban némileg az iram nőtt, de a közelharcot egyáltalán nem erőltette egyik bokszoló sem, ami feküdt Hámorinak. Az ütésváltásokból ugyanis rendre ő jött ki jobban, ő tűnt magabiztosabbnak és meggyőzőbbnek, amit az egyhangú pontozás is híven tükrözött.

A második menetben a holland próbált bátrabban kezdeményezni, a 22 éves magyar sportoló azonban kézben tartotta a meccset és az irányítást is magánál tartotta, közben pedig gyönyörű, tiszta jobb egyenesekkel amortizálta ellenfelét. A szakasz utolsó percében az addigiaknál lényegesen több volt a szabálytalanság, sokat fogtak mindketten, de összességében nem lehetett kétséges a magyar bokszoló fölénye, aki így az utolsó három perc előtt már magabiztos előnyben volt.

A zárómenet előtt már szinte biztosnak látszott a siker, ám a csarnokban drukkoló Kurtucz Csaba elnök és Győriné Tóth Zsuzsa főtitkár még nem volt nyugodt, ahogy a magyar csapat egyetlen tagja sem. A harmadik menet azonban fokozatosan simította ki a magyarok ráncait, Hámori Luca ugyanis a holland korai lendületét kemény és tiszta ütésekkel megtörte, majd a zárógongszóig ő irányított, így az utolsó menet is az övé lett és minden pontozónál 30–27-re, egyhangú pontozással diadalmaskodott.

„Elmondhatatlanul boldog vagyok. Ezért dolgoztam, ez volt az álmom, mindenkinek köszönöm, az edzőimnek, a családomnak, mindenkinek” – mondta a vegyes zónában az MTI-nek Hámori. – „Meccsről meccsre haladtam, mindig csak a következőre koncentráltam és sikerült megszereznem azt, amire gyerekkorom óta vágytam. A holland lányt nem ismertem, de láttam az itteni nyolcaddöntős meccsét és kidolgoztuk a jó taktikát, ami tökéletesen működött. Csak attól tartottam kicsit, hogy meginthetnek, pedig nem én voltam a szabálytalan, mindig befogta a kezem, de mindegy, nem számít.”

Hámori Luca bátyja, Ádám hosszú éveken át volt magyar válogatott, ám nem sikerült kijutnia az olimpiára.

Ő is itt van, az egész családom. Azt mondta nekem, hogy neki nem sikerült, de azt akarja, hogy nekem sikerüljön és érjem el a közös álmunkat. Ezért is boldog vagyok, ő adja nekem a legnagyobb erőt, kicsi koromtól ő volt a példaképem, nehéz most mit mondanom