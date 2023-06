A Magyar Vitorlás Szövetség banális hibája miatt maradhat le két olimpiai szereplésre esélyes versenyzőnk a júliusi marseille-i ötkarikás tesztversenyről – értesült a hvg.hu. A lap hozzáteszi, egyszerűen arról van szó, hogy

Az értesüléseket azóta a szövetség elnöke, Haranghy Csaba is megerősítette, aki elmondta: hibáztak.

Elmondása szerint a nevezés megtörtént, a nevezési díjakról küldött számla viszont a levélszemétben kötött ki, amelyet senki nem vett észre. A történethez kapcsolódik, hogy a World Sailing, azaz a Nemzetközi Vitorlásszövetség nem a szokásos e-mail-címről küldte a számlát, ezért történhetett a hiba. A két érintett vitorlázó Érdi Mária, és a jelenlegi világranglista negyedik helyén álló Vadnai Jonatán.

Sokat eltűrtünk már a szövetségnek. Nem szoktam rájuk panaszkodni, bár gyakran megtehetném. Megszoktam, hogy magamra vagyok utalva, nem csak a vízen, de a mindennapokban is. Mindig arra próbálok fókuszálni, hogy hogyan lehetek jobb vitorlázó. Tudom, hogy Magyarországon nem sok embert érdekel, amit csinálunk, ez is rendben van. Mégis most megszakad a szívem, hiszen egy olyan versenyre nem neveztek be, ami a négyéves olimpiai ciklusban a harmadik legfontosabb verseny, az olimpia és az idei kvalifikációs világbajnokság után