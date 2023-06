Harmincnyolc éves lett a „baltimore-i golyó”, avagy a „repülő hal”, vagy ahogyan az egész világ ismeri: Michael Phelps. Az olimpiák történetének kiemelkedően legsikeresebb sportolója 23-szor állhatott a dobogó tetejére az ötkarikás játékokon, a világbajnokságokon pedig még ennél is többször, 26-szor lett aranyérmes.

A pillangó-, vegyes és gyorsúszásban is remeklő sportoló 28 olimpiai érmével, 13 egyéni aranyával (10-et váltókkal szerzett az amerikai klasszis) és 16 egyéni érmével is csúcstartó, ahogyan az egy olimpián (2008 – Peking) szerzett nyolc aranyával is új rekorder lett.

Pedig nem sokon múlt, hogy ezen remek számok kissé visszafogottabb képet fessenek, hiszen 2012-ben, a londoni viadal után röviden, tömören elbúcsúzott:

Ennyi volt, végeztem, visszavonultam, vége, nincs többé

– mondta akkor Phelps.

2014 áprilisában viszont bejelentette, hogy visszatér a medencébe, és ha már ott volt 2016-ban Rióban, nyert még öt aranyat és egy ezüstöt, majd immár véglegesen visszavonult, alig 31 évesen.

Pályafutása során 39 világcsúcsot állított fel – mondani sem kell, már ez is önmagában rekord – persze, ha csak a FINA által is elismert csúcsokat vizsgáljuk, mert a Szabadfalván Weissmüller János néven született későbbi Tarzan, Johnny Weissmuller nevéhez 67-et jegyeztek fel anno…

Főszereplőnk születésnapja alkalmából Phelps+olimpia-kvízre kalauzoljuk olvasóinkat – nem kell annak sem megrettennie, aki az úszásban kevésbé járatos…

(Borítókép: Michael Phelps 2016. augusztus 11-én. Fotó: Andrea Staccioli / LightRocket / Getty Images)