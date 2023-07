A tavaszi szezonban látott eredményeink és a MOL távozása ezt a folyamatot felgyorsították, az NB I-en belül a Vidi sajnos „más polcra” került az eddigiekhez képest, ezt most már egyértelműen kijelenthetjük – mondta a Fehérvár FC tulajdonosa. Az interjú elején leszögezi, hogy köszönni a Molnak a 13 éves együttműködést.

Garancsi István arra is kitért, hogy az egész klubra nézve észszerűsítik a működést, hiszen alacsonyabb költségvetésből gazdálkodnak, mint eddig, ám azt is megjegyzi, hogy „ezeket a változtatásokat már korábban el kellett volna kezdenünk”. A tavaszi szezonban látott eredmények és a Mol távozása ezt a folyamatot felgyorsították.

Az NB I-en belül a Vidi sajnos »más polcra« került az eddigiekhez képest, ezt most már egyértelműen kijelenthetjük. De a változás egyben új lehetőségeket is kínál. A felnőtt csapatban az eddiginél több fiatal magyar játékosnak szeretnénk bizonyítási lehetőséget adni, és az utánpótlásunk működését is racionalizáljuk. Az NB III-as csapatunk az előző szezonban jól szerepelt, vannak utánpótlás-válogatottjaink, azt szeretnénk, hogy az első csapatig minél többen eljussanak. Ennek a tervnek a megvalósítását Juhász Roland sportigazgatóra bíztam.