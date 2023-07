Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 24 éves versenyzője nagyot hajrázva 52:18 perc alatt diadalmaskodott a 30 fős mezőnyben, amelyben a szombati elődöntőket követően vele együtt hét magyar triatlonos szerepelt – írta beszámolójában a Magyar Távirati Iroda.

Lehmann már a 750 méter úszás után is az élmezőnyben küzdött, majd a 20 kilométer kerékpározás során szintén harcban maradt a győzelemért, végül az 5 kilométer futásból álló zárószakasz végén, az utolsó néhány száz méteren nagyot hajrázva verte meg a spanyol Sergio Baxter Cabrerát, aki 52:26 perc alatt ért célba másodikként. A harmadik pozícióban a szintén spanyol Alberto González García zárt, mindössze hat másodperccel megelőzve a negyedik Faldum Gábort.

Nagyon akartam ezt a győzelmet, ezzel talán némi nyomást is helyeztem saját magamra, de fantasztikus élmény volt hazai közönség, a családtagjaim és a barátaim előtt versenyezni. Nem volt könnyű, tudtam, hogy a végén a futásban nagyot kell majd hajráznom, mert a spanyol ellenfelem is kiválóan versenyzett. Az utolsó néhány száz métert igyekeztem megnyomni, mert így lehetett esélyem a győzelemért küzdeni, és most úgy érzem, mindent ki is adtam magamból a végére.