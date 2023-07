Jóváhagyta a Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics; WA) kongresszusa jelenleg a svájci Lausanne-ban működő szervezet székházának Budapestre költözését az elnökség egyhangú döntése alapján – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a japán Fukuokában.

A felek aláírták a szervezet székházának Budapestre költözéséről szóló megállapodást, majd Huszain al-Muszallam elnök kitüntetést adott át Szijjártó Péternek a vizes sportok érdekében végzett munkájáért.

A miniszter a WA kongresszusán üdvözölte a döntést a szervezet budapesti költözéséről, és arról számolt be, hogy Magyarországon már most is két nemzetközi sportszövetségnek van központja, emellett tíz nemzetközi szervezetnek, amelyek közül nyolc az ENSZ-hez kötődik.

A kormányzat kész 15 éven át ingyen biztosítani a helyszínt a Nemzetközi Úszószövetségnek, emellett adókedvezményeket és mentességet nyújtanak a szervezetnek, valamint kész megkezdeni az egyeztetéseket a szükséges infrastrukturális beruházásokról

– emelte ki Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy 2017 és 2022 után Magyarország 2027-ben is vizes világbajnokságot rendezhet.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország kiemelt szerepet játszik a világ úszósportjában. Mint felidézte, Magyarország a Nemzetközi Úszószövetség 1908-as létrehozásakor a nyolc alapító tag között volt, továbbá harminchét olimpiai aranyérmet nyert úszásban és kilenc másikat vízilabdában.

Magyarország ma a hetedik a világbajnokságok összesített éremtábláján; a magyar sportolók már több mint száz érmet nyertek. Idén pedig újabb rekord születik, miután Jakabos Zsuzsanna már a kilencedik világbajnokságán vesz részt, ami példátlan a magyar úszók között.

„Minden túlzás nélkül mondható, hogy mi, magyarok úszónemzet vagyunk, úszók nemzete vagyunk, s ugyanez igaz a vízilabdára is” – mondta a külügyminiszter, felidézve „minden idők legérzelmesebb” vízilabda-mérkőzését, az 1956-os olimpiai torna döntőjét Magyarország és a Szovjetunió között.

Svájctól sem búcsúznak

A Nemzetközi Úszószövetség kongresszusa kedden szavazott a szervezet székhelyének áthelyezéséről. Az eseményen levetítettek egy imázsfilmet is, amelyen az új budapesti központ látványterveit csodálhatták meg a résztvevők.

A World Aquatics vezető testülete, a Bürö javaslatára elfogadott költözésre három nem szavazat ellenében mindenki igennel voksolt. A kongresszus elején további nyolc évre megválasztott Huszain al-Muszallam elnök elmondta, nem köszönnek el teljesen a svájci Lausanne-tól, amely 1986 óta otthona a szövetségnek, például az alapítványnak továbbra is ott lesz a székhelye.

Hálás vagyok a magyar kormánynak és a vizes sportok vezetőinek, hogy lehetőséget adnak, és megértenek minket. Tudom, hogy segíteni fognak a világ bármely sportolójának, akik elmennek az új központba, ahol nem az elnöki irodát, hanem vizet, tökéletes edzőhelyszíneket fognak találni

– fogalmazott a sportvezető.