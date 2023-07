A háromszoros ötkarikás aranyérmes, tavalyi világbajnok magyar vívó a georgiai Beka Bazadze, az üzbég Musza Ajmuratov, az olasz Luca Curatoli és a lengyel Szymon Hryciuk legyőzésével jutott az elődöntőbe, ahol Eli Dershwitzcel csapott össze. Sokáig egyértelműen az történt a páston, amit ő eltervezett, már 10–4-re is vezetett, de aztán a 2018-ban vb-ezüstérmes amerikai magára talált, miközben Szilágyi akciói kevésbé voltak dinamikusak. Dershwitz 13–13-nál egyenlített, és az utolsó két találatot is ő adta – számolt be róla az MTI.

Szilágyi a magyar küldöttség első érmét nyerte a milánói világbajnokságon.