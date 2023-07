Az újdonsült magyar párbajtőr-világbajnok sírt az edzésen, aztán megrázta magát

Koch Máté a magyar párbajtőrvívás tizedik egyéni világbajnoki aranyérmét szerezte szerdán Milánóban. A 23 éves fiatalember meglepte a közvéleményt, pedig nem a semmiből érkezett, a világranglista második helyéről kezdte a vb-t. Az újdonsült világbajnok péntektől a csapatot próbálja éremhez, talán aranyhoz segíteni. Interjú a magyar vívósport új csillagával.

Koch Máté a tizedik magyar egyéni világbajnok párbajtőrvívásban. A Vasas 23 éves sportolója szerdán Milánóban végigverte a mezőnyt. Valahogy úgy, ahogyan 1992-ben, a barcelonai olimpián Szabó Bence tette, vagy az utóbbi bő egy évtizedben az ötkarikás játékokon Szilágyi Áron szokta, csak éppen ők a leghagyományosabb magyar fegyvernemben, férfi kardban.

Persze a férfi párbajtőr sem „panaszkodhat”, mint jeleztük, Koch Máté már

a tizedik egyéni világbajnokunk,

és milánói bravúrjával az alábbi listára verekedte fel magát:

1934, Varsó: Dunay Pál

1953, Brüsszel: Sákovics József

1962, Buenos Aires: Kausz István

1965, Párizs: Nemere Zoltán

1981, Clermont-Ferrand: Székely Zoltán

1982, Róma: Pap Jenő

2007, Szentpétervár: Kulcsár Krisztián

2015, Moszkva: Imre Géza

2019, Budapest: Siklósi Gergely

2023, Milánó: Koch Máté

Koch Mátéval csütörtökön, a vb-győzelem másnapján készítettünk telefonos interjút, Szetey András, a magyar szövetség sajtófőnökének a közreműködésével.

Mi még egyelőre nem tudtuk megemészteni szerdai győzelmét, ön hogyan áll ezzel?

Őszintén szólva fogalmam sincs, hogy történt, egyszer csak elkapott a flow, és utána már csak arra igyekeztem összpontosítani, nehogy elhagyjon. Ez ritkán kapja el az embert, de ha elkapja, akkor nem szabad elengedni. Lazán vívtam, és ez kamatozott, mert a legszorosabb csörtém a Siklósi Gergely elleni 15–12 lett. De ha már az elődeimet felsorolta, csak most tudatosult bennem, hogy micsoda klubba kerültem, mekkora óriások mellé. Komolyan mondom, elkezdett remegni a lábam. De hogy az eredeti kérdésére válaszoljak: még mindig nem tudtam megbarátkozni a gondolattal, hogy világbajnok vagyok.

Mi történt este, miután leszállt a dobogó tetejéről?

Volt egy kis ünnepség a milánói diadalívnél, merthogy itt is van egy, én pedig megittam egy kis üveg kólát, nem a zéróból, hanem a cukrosból. Ennyi volt az egész, nem szabad lazítani, mert pénteken már kezdődik a csapatverseny. Egy órakor sikerült elaludnom, de álmomban is zakatolt az agyam, ötkor megébredtem, aztán hétkor megint, és akkor már lementem reggelizni.

Nem akarok előre inni a medve bőrére, de két aktív világbajnokkal, önnel és Siklósival akár még az aranyérem sem lehetetlen a csapatversenyben.

Mindent bele fogunk adni, nem lesz kecmec, ahogy a csövön kifér. Az aranyra hajtunk, aztán majd meglátjuk, mi lesz.

Karrierjében hová „teszi” ezt az aranyérmet?

Egyelőre még nem tudom hová tenni, tényleg csak emésztgetem. A hihetetlen kategóriája. Ha volt fordulópont, az Siklósi Gergely barátom legyőzése volt. Gerit versenyen, éles helyzetben még sohasem tudtam legyőzni, edzésen sem sűrűn, ott is pozitív a mérlege ellenem.

Mit jelentett önnek a tavalyi edzőváltás?

Hogy is mondjam… Halla Péter tizenkét évig volt a mesterem, tavaly szeptemberben váltottam, azóta Boczkó Gábor az edzőm. Nem tudok másképp fogalmazni, egymásra hangolódtunk, ráéreztünk a közös munkára. Természetesen Gábor adja az iskolát is.

Mi önnek a vívás? Munka, szenvedély, szórakozás, játék?

Egy kicsit mindegyik. Persze, munka is, hiszen ebből élek, és ezen a nyáron olyan keményen dolgoztunk, hogy időnként az már vastagon munka volt, nem szórakozás. Ugyanakkor a vívás a szenvedélyem is, és mivel nem vagyok egy görcsös természet, ha jól megy a vívás, akkor játék is. Igen, a döntőben olyan jól ment, hogy akkor már egy kicsit játszottam a páston.

Ez az aranyérem megváltoztatja az életét?

Ahogy vesszük. Az biztos, hogy ugyanaz a szeleburdi, humoros srác maradok, aki szeret poénkodni. De az is igaz, hogy a követőim száma egy csapásra megduplázódott a közösségi médiában. Szóval, bekerültem a köztudatba.

Mekkora meglepetés volt a győzelme?

Döntse el az olvasó, én nyerni akartam. Davide di Veroli, döntőbeli ellenfelem vezette a világranglistát, én a második vagyok, Siklósi Geri a harmadik. Szóval a számok alapján talán nem akkora meglepetés.

Szeret edzeni?

Az edzés nem mindig öröm. Az idei nyáron annyira megnyomtuk, hogy voltak olyan pillanatok, amikor nagyon „kivoltam”. Például már az első edzésemen, Hódmezővásárhelyen... Ne szépítsük, Siklósi Geri úgy elvert, mint szódás a lovát. Akkor nagyon magam alá kerültem, el is bőgtem magam.

Látta már a milánói dómot?

Persze, voltam ott, el is mondtam egy miatyánkot. A jelek szerint hatott.

Mit vár a csapattól?

Már mondtam, nagy reményeink vannak. Ki kell hozni magunkból a maximumot, az pedig az aranyéremre is elég lehet. Van két egyéni világbajnokunk, ezt az ellenfelek is tudják, kétszer is meggondolják, mielőtt akciót indítanának. Alig várom már a csapatverseny rajtját. Cseppet sem vagyok fáradt, tele vagyok energiával!

(Borítókép: Koch Máté (b), miután győzött Siklósi Gergely ellen a legjobb négy közé jutásért vívott asszóban a milánói vívó-világbajnokság férfi párbajtőrversenyében 2023. július 26-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)