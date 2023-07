Bravúr a javából: világbajnok a magyar férfi kardcsapat

Szenzációs két napot tudhatott magáénak a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású magyar csapat, miután csütörtökön 45–11-re legyőzték Mexikót, majd a legjobb 16 között 45–41-re Törökországot.

A magyar csapat ott folytatta a negyeddöntőben, ahol tegnap abbahagyta, előbb Japánt fektették két vállra (45–25), majd az elődöntőben sikerült visszavágni a franciáknak a júniusi Európa Játékok keretében rendezett Európa-bajnokság elődöntőjében elszenvedett vereségért. A mieink ezúttal végig magabiztosan vívva 45–36-os győzelemmel jutottak be a fináléba.

A nap legnehezebb mérkőzése azonban este 18 órától várt Szilágyi Áronékra, a sorozatban négyszer világbajnokságot nyerő dél-koreaiak vártak rájuk a döntőben. A magyar csapat első embere Szatmári András volt, aki remekül kezdett a 2019-es egyéni világbajnok Oh Szang Uk ellen, 4–1-re is vezetett, végül 5–4-re a dél-koreai nyert. Szilágyi Áron 6–4-re múlta felül Gu Bon Gilt, így előnnyel adta át helyét Gémesi Csanádnak. A magyarok harmadik embere fej fej mellett haladt Kim Jun Hóval, de 5–4-el Gémesié lett ez az asszó is.

Ismét Szatmári András következett, ezúttal Gu Bon Gil ellen, a koreai pedig ezúttal sem találta a magyar vívók ellenszerét, 5–3-ra győzött Szatmári. A négytusos magyar előnyt Oh Szan Guk tette semmissé, 9–3-as győzelmével ismét előnyhöz juttatta Dél-Koreát (23–25). Szilágyi Áron 5–4-re maradt alul Kim Jun Ho ellen, Gémesi viszont 6–5-re nyert Gu Bon Gil ellen.

Szatmári András 3–0-s hátrányból felállva 7–4-re verte Kim Jun Hót, ezzel egytusos előnnyel adta át helyét a mieink utolsó kardozójának, Szilágyi Áronnak. A háromszoros olimpiai bajnok 5–3-ra legyőzte Oh Szan Guk-ot, így 45–42-re győzött a magyar férfi kardcsapat, és ezzel világbajnok lett.

Szilágyi Áron utolsó asszója

A kardcsapat a küldöttség harmadik érmét szerezte Milánóban: előzőleg harmadik lett egyéniben Szilágyi Áron, illetve győzött a párbajtőröző Koch Máté.

Legutóbb a 2007-es szentpétervári világbajnokságon nyert aranyérmet a magyar férfi kardcsapat, miután a döntőben 45–43-ra győzték le Franciaországot. Akkor Decsi Tamás, Lontay Balázs, Nemcsik Zsolt és Szilágyi Áron alkotta az aranycsapatot.

Eredmények:

3. helyért:

Egyesült Államok–Franciaország 45–44

döntő:

Magyarország–Koreai Köztársaság 45–42

A végeredmény:

1. Magyarország (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás),

2. Koreai Köztársaság (Oh Szang Uk, Gu Bon Gil, Kim Dzsun Ho, Ha Han Szol),

3. Egyesült Államok (Mitchell Saron, Eli Dershwitz, Colin Heathcock, Andrew Doddo)

(Borítókép: Szatmári András, Decsi Tamás, Szilágyi Áron és Gémesi Csanád (b-j) az aranyérmes magyar csapat tagjai a férfi kardcsapatok versenyének eredményhirdetésén a milánói vívó-világbajnokságon 2023. július 28-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)