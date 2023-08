Ingyen használhatják az ország egyik legjobb strandsportközpontját

Az a jó a Lupa Beachen, hogy a fürdés–evés-ivás–napozás „strandszentháromságon” túl is bőven van lehetőség a tóparton mit csinálni, magunkkal érdemit kezdeni. Mert az nyilván adott, hogy a vízben is, de a wakeboard, SUP, jetpackezés, szörf és számtalan izgalmas sporton kívül a szárazföldön sem fogunk unatkozni. A Lupa-tó partján ugyanis a strandsportok szerelmesei is elfoglalhatják magukat, legyen szó strandfociról, strandröplabdáról, strandkéziről, strandteniszről, amerikai fociról vagy street workoutról.

Két nagy homokos placc áll a sportolni vágyók rendelkezésére, ebből az egyik egy kisebb rész, ahová több strandröplabdahálót vagy két strandkézilabda-pályát is felállíthatnak a szervezők. A másik pedig egy olimpiai sztenderdeknek megfelelő strandsportverseny-helyszín óriási lelátóval. Itt békeidőben négy strandröplabdapálya áll, ám ezt a helyszínt is könnyedén átszerelik a népszerű strandsportok egyikéhez. A minőséget garantálja, hogy az elmúlt években a Nemzetközi Röplabda-szövetség (FIVB) is rendezett itt World Tour-eseményt, illetve az országos strandröplabda-bajnokság döntőjét is évről évre itt tartják. Rendszeresek a strandkézilabda-Európa-kupák, de volt már itt strandfoci-ob-döntő is.

Talán pont ez adja meg azt a kellemes életérzést,

hogy amikor nincs semmilyen esemény vagy rendezvény, bárki ingyen használhatja ezeket a pályákat, aztán akár pár nappal később profi játékosok veszik birtokba ugyanazt a homokot.

Sporteseményekből a legkomolyabb egyértelműen az úszó-világbajnokság, illetve az Európa-bajnokság volt, melynek nyílt vízi számait szintén a Lupán rendeztek. Akkor az úszók végig a part közelében versenyeztek, így a szokásos nyílt vízi úszásokkal ellentétben, amelyek a partról gyakorlatilag követhetetlenek, itt a helyszínen szurkolók is szabad szemmel követhetik a versenyeket.

Németh Zoltán, a Lupa Beach sportvezetője elmondta: büszke arra, hogy a Lupa gyakorlatilag az ország egyetlen olyan strandsportközpontja, ami üzleti alapon működik.

Amikor idekerültem, volt két nagyobb homokos placc, semmi nem volt hozzá, mindent lépésről lépésre építettünk fel. A Lupa az ország gyakorlatilag egyetlen olyan strandsportközpontja, ami üzleti alapon megy. Az arénát nyilván TAO-ból is fejlesztjük, és a Magyar Röplabda-szövetséggel, ahogyan a többi sportági szövetséggel is, szoros a kapcsolatunk, de alapvetően az egész üzleti alapon megy. A pályákon épp strandkézi- és röpitáborok vannak, ez a piramis alja, mármint a szabadidős sportolás. Ezeket egész évben próbáljuk kihasználni, a homokos sportok október-novemberig mennek, és tavasszal indulnak újra

– taglalta az Indexnek Németh Zoltán. És valóban, ottjártunkkor két csoportban összesen vagy 50 fiatal melegített a homokban az edzőkkel. Egy időben akár 300 gyerek is a strandon van a folyamatos, különféle tematikájú nyári táborokban.

Fotó: Lupa Beach

A sportvezető elárulta, a kezdetektől fogva tudatosan építették párhuzamosan a strand- és a sportrészleget. Az volt a céljuk, hogy ne csak a szabadidős, hanem a profi sportolók is otthonra találjanak a Lupán. A környékről, Budakalászról, Szentendréről és az egész Dunakanyarból sok egyesület jár a Lupára edzőtáborozni vagy csak egy-egy tréningre. De arra is volt már példa, hogy a Honvéd felnőtt vízilabdásai jöttek a Lupára edzeni, az utóbbi időtől pedig a triatlonosok is birtokba veszik a vizet a nyílt vízi úszás miatt.

Németh elmondta, büszke arra, hogy a hét éve megnyitott Lupa Beach a profi sportban is letette a névjegyét. A májusban Európa-bajnokságot nyerő strandkézilabda-válogatottból többen vannak, akik rendszeresen a Lupán edzenek, sőt olyan is van, aki a Lupa Beachen ismerkedett meg a strandkézilabdával, illetve a budakalászi fiatalok idén bronzérmet szereztek a felnőttbajnokságban.

Rengeteg tervünk van még, szeretnénk egy padelpályát is építeni, illetve nemrég készült el az akadálypályánk, amelyen már az utánpótláskorú öttusázók versenyeztek is (a lovaglás helyett akadályverseny szerepel majd az öttusában a 2024-es párizsi olimpia után – a szerk.), illetve szeretnénk a strandvízilabda felé is elmozdulni, abból is rendeztünk már versenyeket

– tette hozzá Németh Zoltán.

Arra a kérdésre, hogy miért érdemes a Lupát választani valamelyik budapesti strandröplabda pálya helyett, így válaszolt:

A többi budapesti strandröpipályának is megvan a létjogosultsága, de itt teljesen más a környezet. Az, hogy lejössz a homokról, és egyből tudsz egyet csobbanni, ilyen azért nincs a környéken még egy. Ez nem csak a sportról szól, itt más a miliő, a sporton kívül is órákat tudsz eltölteni. Ha valaki többre vágyik, mint hogy néhány órán át ütögesse a labdát, érdemes kilátogatni hozzánk

– zárta gondolatait a sportvezető.